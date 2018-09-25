Год от года только хуже: эксперты забраковали все проверенные творожные сырки

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование глазированных сырков 22 брендов. Исследование проводилось совместно со специалистами ВНИИ молочной промышленности и стало уже четвертым за последние четыре года. На этот раз специалисты не смогли найти ни одного качественного и безопасного для здоровья образца.

Главной проблемой оказалось наличие в сырках плесени и дрожжей. Некоторые сырки, например, «Ростагроэкспорт» и «Ностальгия» установли антирекорд по данному показателю – максимально допустимые значения были превышены в 140-150 раз. Превышение по содержанию грибков выявлено в продукции «Б.Ю. Александров», ООО «РостАгроКомплекс». В исследовании также отмечается, что нарушения требований безопасности регулярно выявляются в продукции брендов «Чудо», «Милава» и других.

«Если сырок содержал большое количество дрожжевых клеток, то, попав в благоприятные условия, грибки начинают активно размножаться. Кроме того, дрожжи и плесень в чрезмерных количествах могут быть следствием плохо промытого оборудования или нарушений технологического процесса на производстве», – пояснила главный специалист экспертного центра «Росконтроля» Ирина Аркатова.

Также некоторые производители допустили использование в сырках консервантов (в основном сорбиновой кислоты), растительных жиров, крахмала и глазури вместо указанного на упаковке шоколада. Использование консервантов в творожных сырках недопустимо. Если производитель хочет добавить консерванты в сырок, то он должен назвать его «творожный продукт» и указать наличие консерванта в маркировке. Для детского питания продукция с консервантами вообще не рекомендована. Тем не менее, сорбиновая кислота была выявлена в любимых многими «Творобушках».

Есть и другие нарушения. Так, специалисты выявили наличие растительных жиров и крахмала в творожных сырках. ГОСТ на данный вид продукции крахмал и вовсе запрещает. Тем обиднее, что он обнаружен в сырке с гордым названием «Советские традиции». А ранее – в продукции Дмитровского молочного завода, сырках «Ростагроэкспорт», «Милава».

Абсолютное большинство современных сырков покрыто кондитерской глазурью, но не шоколадом, как думают потребителя. Пожалуй, единственный производитель, который чтит шоколадные традиции – «Б.Ю. Александров». Однако, продукция этого бренда имеет стабильные проблемы с безопасностью, констатируют в «Росконтроле».

«Сырки содержат достаточно много сахара (от 7,7 до 11,3 грамма на один сырок) и жира (от 6,7 до 14,6 грамма на один сырок). И такое высокое содержание сахара заложено уже в стандарт. По пищевой ценности этот продукт ближе к кондитерским изделиям, нежели к творогу, поэтому его нельзя считать полноценным молочным перекусом», – указали исследователи.

По итогам исследования ни один из сырков не был рекомендован к покупке. На данный момент в черном списке «Росконтроля» находятся 22 бренда.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.09.18

Москва утепляется: начался отопительный сезон. / Норвежцы снова едут в Крым отдохнуть от «информационной блокады». / Кто такой Высокинский? 4 факта про нового мэра, которые надо знать екатеринбуржцам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»