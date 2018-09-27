Росконтроль обнаружил нитраты и консерванты в кетчупе

Росконтроль проверил качество нескольких образцов популярного соуса «кетчуп». Специалисты пришли к выводу, что зачастую производители переоценивают свой продукт и незаслуженно относят его к высшей категории. Кроме того, в кетчупе обнаружили превышение нитратов и консерванты.

В исследовании участвовали соусы торговых марок Heinz, Mr. Ricco, «Слобода», «Каждый день», «То, что надо», «Семейные секреты», Fine life, говорится в сообщении Росконтроля. Эксперты сравнили состав кетчупа с тем, что заявлено на упаковке.

Кетчуп делится на категории в зависимости от количества растворимых сухих веществ: экстра (от 40% томатной пасты), высшая (от 25%), первая (от 18%) и вторая (от 14%). Исследование показало, что кетчуп «Каждый день», «Семейные секреты» – это первая категория, а не заявленная высшая. Кетчуп «То, что надо» – не дотягивает даже до второй категории.

В соответствии с техническим регламентом консерванты и крахмал производители могут добавлять в кетчуп первой и второй категории, но обязательно должны написать об этом. Отсутствие такой информации является обманом потребителя, нарушитель отправляется в «черный список». Ранее производитель кетчупа Heinz грешил тем, что добавлял крахмал, но не указывал его в маркировке. Соусы Mr. Ricco, «Слобода» и Heinz крахмала не содержат. Остальные торговые марки указали компонент на этикетке.

Консерванты обнаружены в кетчупе «Каждый день», туда добавили бензойную кислоту, в Fine life, «Семейных секретах» и «То, что надо» содержится бензойная и сорбиновая кислота. Впрочем, по словам специалистов, это не является нарушением, так как данные об этом есть на упаковке.

По содержанию нитратов также выявлены нарушения. Отмечается, что в помидорах, выращенных в открытом грунте, допускается не более 150 мг/кг нитратов. В закрытом грунте – не более 300 мг/кг. В кетчупе Heinz и Mr. Ricco выявлено значительное превышение норматива даже для тепличных томатов.

В свою очередь эксперты уточнили, что потребителям боятся нечего. «Выявленная доля нитратов будет представлять потенциальную опасность для здоровья только с учетом превышения количества кетчупа в рационе человека – килограмм и более в день – съесть такое количество кетчупа, чтобы нанести здоровью реальный вред, просто невозможно», – пояснили в Росконтроле.

Таким образом, из семи образцов кетчупов только два рекомендованы к покупке, как безопасные и соответствующие всей заявленной в маркировке информации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

Госдума окончательно одобрила «пенсионную» Конвенцию. / Депутаты Госдумы обязали работодателей отпускать сотрудников на медосмотр. / «Лучше поднимите цену на нефть»: пенсионная реформа подорвет национальную безопасность. Зюганов выступил в Госдуме против повышения возраста выхода на пенсию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»