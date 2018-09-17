Кишечная палочка и листерии: 9 из 11 образцов говяжьего фарша оказались опасны для здоровья

В России 9 из 11 образцов говяжьего фарша не соответствуют образцам качества и безопасности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба союза потребителей «Росконтроль» по результатам проведенных исследований.

В лабораторию было направлено 11 образцов говяжьего фарша из супермаркетов «Мясновъ», Selgros, «Лента», «Перекресток», Spar, «Карусель», «О'КЕЙ», а также «Рамфуд», «Самсон», «Мираторг», «Останкино». Результаты исследования оказались неутешительными. В 6 образцах выявлены высокие показатели КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативныо анаэробных микроорганизмов) и бактерии группы кишечной палочки. Это касается продукции Selgros, «Лента», «Перекресток», Spar, «Карусель», «О'КЕЙ». В фарше «Мясновъ» выявлено присутствие антимикробных веществ, подавляющих рост микрофлоры. А в фарше «Останкино», кроме того, найдены кишечная палочка и листерии.

Как пояснила главный специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Ирина Аркатова, листерии – это бактерии, способны вызвать опасное инфекционное заболевание. «Оно может проявляться по-разному, чаще сопровождается симптомами ангины, но может иметь место и симптоматика поражения нервной системы. Наиболее восприимчивы к инфекции люди с ослабленным иммунитетом, дети, беременные женщины и лица преклонного возраста», – подчеркнула специалист.

Отмечается, что остальные образцы безопасны по микробиологическим показателям.

В «Росконтроле» также подчеркнули, что информация на этикетках продуктов не всегда соответствует действительности. Белка во всех фаршах, кроме образца из «Карусели», оказалось больше заявленного, и это говорит о более высоком качестве, но не отменяет необходимости указывать на этикетке достоверную информацию.

Как отмечают специалисты, чем выше категория продукта, тем меньше жировой ткани должно быть в составе. «Фарш категории А должен содержать не более 15% жира, а фарш категории Б – не более 35%. «Ошиблись» в подсчетах все производители. Кроме «Перекрестка». В этой торговой сети вообще не сочли нужным писать информацию о пищевой ценности в маркировке, что само по себе является нарушением», – отмечают в союзе потребителей «Росконтроль».

При этом в образце «Рамфуд» оказалось на 65% больше жиров, что не вписывается в категорию А маркировки образца. Самый жирный – фарш бренда «Мираторг»: 25,7 %, но маркировка образца категорией Б позволяет и более высокую жирность. Самый постный оказался фарш из «Ленты»: 6% жира, и «Самсон» – 8,5%.

Вместе с тем, в ходе исследования было установлено, что ДНК свиньи в говяжьем фарше было найдено во всех образцах, купленных на развес в торговых сетях. По мнению экспертов, причина скорее в несоблюдении санитарных правил: вероятно, ДНК свиньи попало в говяжий фарш из мясорубки, на которой до этого измельчали свинину фарша домашнего или другого полуфабриката.

«Результаты исследования – неутешительные. К покупке рекомендованы только два образца брендов «Самсон» и «Мираторг». Эти товары могут претендовать на Знак Росконтроля», – отмечает «Росконтроль».

При этом эксперты напомнили, что при приготовлении блюд из мяса рекомендуется соблюдать простейшие правила – готовить не менее 30-40 минут при температуре в толще изделия не менее 65-70 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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