Опасная курятина обнаружена сразу у пяти производителей

Менее половины продаваемой в России курицы и полуфабрикатов из нее отвечают требованиям безопасности. Так, в течение двух лет Росконтроль исследовал 68 образцов продукции различных птицефабрик. Выяснилось, что только 33 из них оказались надлежащего качества.

Выяснилось, что производители нередко накачивают тушки цыпля-бройлеров влагоудерживающими растворами, гормонами роста, а также их антибиотиками. На этот раз Росконтроль подверг исследованию цыплят-бройлеров следующих брендов: «Петруха», «Куриное царство», «Петелинка», «Латифа Халяль», «Троекурово».

Применение ветеринарных препаратов – распространенная практика в сельском хозяйстве. Производитель обязан закончить лечение за несколько дней до убоя. Тогда препараты выведутся из организма птицы, и она перестанет представлять опасность для потребителей. Но это простое правило соблюдают далеко не все производители. Последняя экспертиза побила все рекорды, так как антибиотики найдены во всех исследованных образцах.

Антибиотики найдены в продукции брендов «Петруха», «Куриное царство», «Петелинка», «Латифа Халяль», «Троекурово». Обязательной частью исследования мясной продукции является гистологический анализ, который позволяет узнать, нет ли в составе запрещенных или незаявленных компонентов. Для увеличения массы продукта цыплят часто накачивают солевым раствором. Следы инъекций выявлены в образцах «Петруха», «Куриное царство» и «Латифа Халяль». Эти товары занесены в «черный список» Росконтроля. А вот гормонов и стимуляторов роста в образцах не обнаружено.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.18

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