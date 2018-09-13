Токсично: в популярных средствах для мытья посуды обнаружены опасные вещества

Росконтроль признал токсичными популярные в России средства для мытья посуды. Как передает корреспондент РИА «Новый день», эксперты изучили семь образцов известных брендов и три из них не прошли испытания. По итогам проверки они внесены в список товаров с замечаниями.

Экспертизу проводили специалисты Экспертного центра Союза потребителей Росконтроль совместно с сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии города Москвы». Они изучили образцы средств популярных брендов – это Pril, AOS, Fairy, «Минута плюс», Sorti, Frosch и «Просто». Оказалось, что с загрязнениями неплохо справляются все моющие средства. Смываемость всех образцов с посуды после трехкратного ополаскивания также соответствует требованиям, но при этом в некоторых из образцов были обнаружены токсины.

«Перед выводом на рынок все средства обязательно проходят испытания на лабораторных животных, – пояснили в Росконтроле. – Специалисты Росконтроля кроликов пожалели и использовали быстрый и надежный метод in vitro, его значение должно укладываться в диапазон 70-120 %. По итогам экспертизы в нужные параметры не вписались три образца – AOS, Fairy и «Минута плюс»». Эти средства в итоге были внесены в Список товаров с замечаниями из-за наличия токсичности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.18

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