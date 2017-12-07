Детские сады и школы Крыма заваливают продуктами из пальмового масла

Почти половина продуктов, взятых на анализ в детских садах и школах Крыма, оказалась фальсифицирована.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее часто в учреждения поставляют некачественное молоко, сливочное масло и творог.

Председатель Совета крымского регионального отделения движения «Объединение потребителей России» Олег Егоров сообщил о 94 взятых пробах, 46% из которых показали отсутствие заявленных животных компонентов в продукте. По его словам, большой популярностью у недобросовестных поставщиков пользуется сливочное масло: предприниматели добавляют пальмовое масло, и в конечном итоге себестоимость килограмма такого продукта может составлять порядка 70 рублей. А если заказчики готовы приобретать на торгах масло стоимостью 400-450 рублей за килограмм, недобросовестные поставщики предлагают свой товар по 120-150 рублей. Правда, находятся и те, кто так же выдают фальсификат за продукт с животными компонентами, но не стесняются продавать его за 300-350 рублей за килограмм.

Организация, получая от Россельхознадзора подтверждение о поставках фальсификата, делает рассылку по всем учреждениям, занося таким образом поставщика в «черный список».

«Заказчик, когда видит наше письмо, отказывается принимать продукцию. Один из производителей из Краснодарского края подал на нас иск в суд, но мы его выиграли, потому что доказали – фальсифицированной продукции не должно быть в детских садах и школах», – пояснил Егоров.

По словам заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Крыму Юрия Епанова, исследования взятых проб проходит в Краснодарской федеральной межобластной лаборатории.

«Здесь, конечно, имеются свои трудности, в том плане, что в Крыму до сегодняшнего дня еще пока нет аккредитованной лаборатории, имеющей возможность проводить подобные исследования. Поэтому мы испытываем определенные затруднения в доставке, и самое главное – в сроках получения результатов. Зачастую наши коллеги – ветеринарный комитет, уже по факту реагирования выходит на детский садик, после выявления, и не могут обнаружить фальсификат, в связи с тем, что он уже использован», – сообщил Епанов.

Представитель Россельхознадзора уточнил, что среди нерадивых производителей встречаются как и крымские, так и материковые компании. А также фирмы из Белоруссии. Наименьшее количество подделки – у крымских производителей. В связи с этим, в Россельхознадзоре рекомендуют учреждениям в первую очередь обращать внимание на местные компании при торгах.

Заведующий отделом государственного ветеринарного надзора и лицензирования Госкомитета ветеринарии Крыма Евгений Бутрин заявил: если нерадивый производитель находится в республике, то ведомство сразу же организовывает внеплановую проверку. Меры реагирования могут включать и приостановку действия декларации о соответствии, что, по словам Бутрина, в Крыму уже было не раз. А вот полномочий выезжать с проверкой предприятий, расположенных не в Крыму, у ведомства нет. Поэтому комитет просто передает информацию в подразделение Россельхознадзора по месту расположения фирмы, и в прокуратуру Крыма.

По словам Бутрина, при изучении продуктов проверяется и возможное наличие антибиотиков. По его информации, в Крыму зафиксировали три случая обнаружения этого вещества в молочной продукции.

«С 1 января включается ветеринарная электронная сертификация по всей стране, в том числе и в Крыму. Сейчас предприниматели, производители активно занимаются регистрацией в программе «Меркурий». Мы считаем, что данное введение заметно поможет каждому потребителю – не только в детских садах и в школах, но и непосредственно на прилавках, рынках, магазинах, максимально быстро и самому определить качество этой продукции, ее возможность фальсификации», – рассказал Епанов.

По его словам, на всю продукцию будет нанесен специальный код, который можно будет считать с любого устройства, имеющего соответствующее приложение. Считывание кода позволит узнать всю информацию о продукте, вплоть до фамилии и контакта ветеринарного врача, подтвердившего качество продукции и допустившего его реализацию.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.12.17

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