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Вторник, 22 мая 2018, 21:20 мск

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Кубань грозится залить Крым молоком

После открытия Крымского моста Кубань решила «залить» полуостров молоком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день кубанская молочная продукция занимает около 10% крымского рынка, а в ближайшее время объемы могут вырасти до 30%.

Сейчас Кубань производит 1,2 млн тонн молока в год. При этом в ближайшее десятилетие в Краснодарском крае производство молока собираются увеличить в 5 раз: до 40% производства возьмут на себя фермеры и 60% –сельскохозяйственные холдинги. Эксперты отмечают, что увеличению объемов производства молочной продукции будет способствовать закон о развитии животноводства, который обяжет аграриев на каждые 100 гектаров земли иметь не менее 3 голов крупного рогатого скота для того, чтобы обеспечивать плодородие почвы, используя натуральные удобрения, пишет «Кубань-24».

Отметим, в Крыму не хватает собственного молока. В правительстве РК подчеркивают, что справиться с дефицитом в ближайшие годы не удастся. Нехватка молока составляет более 500 тысяч тонн.

Как сообщал «Новый День», недостающие объемы сегодня покрываются за счет поставок из Краснодарского края и Ростовской области. При этом специалисты Роспотребнадзора выявляют большой процент некачественной продукции. Так, почти половина продуктов, взятых на анализ в детских садах и школах Крыма, является фальсификатом.

В тоже время эксперты отмечают, что в Крыму основные направления сельского хозяйства развиваются мощными темпами, поэтому в перспективе спрос на «молочку» можно было бы удовлетворять местной продукцией. Крымские хозяйства, чтобы объявить бойкот фальсификату с материка на полуострове, призывают создать «черные списки». Фермеры уверены: если информировать крымчан о результатах проведенных экспертиз, то можно отбить у них желание покупать некачественную продукцию материковых компаний.

Керчь, Анастасия Зук

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© 2018, РИА «Новый День»

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