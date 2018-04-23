В Крыму объявят бойкот фальсификату с материка

В Крыму могут появиться «черные списки» продукции, которую производят материковые компании и доставляют на полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госсовета республики выразили озабоченность количеством некачественных продуктов питания на крымском рынке.

«Переработчики молока скоро полностью перейдут на порошок. Потому что он выгодней. Они с нами согласны, но им ничего не остается: с материка везут сюда всю продукцию из порошка. Раньше этот порошок использовался в промышленности. Сейчас все это мы с вами едим», – сказал депутат Валерий Хаситошвили на заседании парламентского комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам.

По его мнению, в Крыму основные направления сельского хозяйства развиваются мощными темпами, поэтому в перспективе спрос можно было бы удовлетворять местной продукцией. Другой депутат, член комитета Виктор Шаповаленко, уверен, что отбить желание у крымчан покупать некачественную продукцию материковых компаний можно было бы, информируя о результатах проведенных экспертиз.

«Давайте начнем с того, что реально нам подвластно – информировать население, формировать «черные списки», и чтобы наши контролирующие органы начали, в конце концов, работать: изымали продукцию из оборота и так далее. Мы с вами здесь сидим и переживаем, а те, кто обязаны очищать рынок от фальсификата, – по принципу МЧС Кемерово живут. Извините меня за откровенность», – заявил Шаповаленко.

Он также выступил за поддержку местных производителей и предположил, что одной из торговых площадок для реализации продукции крымских фермеров мог бы стать Севастополь: «За четыре года в России у нас подписано очень много соглашений с разными субъектами, странами. Вот есть город Севастополь, население которого по разным подсчетам от 550 до 600 тысяч человек, а в курортный сезон – плюс 200 тысяч, и мы не имеем соглашения. Почему бы не решить вопрос о постоянно действующей сельскохозяйственной ярмарке, где районы будут представлены лучшими хозяйствами. И сделать это абсолютно цивилизованно, потому что на рынках города – вся продукция Первомайского, Джанкойского районов. Поверьте, я житель города Севастополь. Перекупщики зарабатывают», – отметил депутат.

Отметим, согласно данным официального сайта Госсовета Крыма, депутаты участвовавшие в этой дискуссии на заседании комитета, имеют прямое отношение к сельскохозяйственным предприятиям. На страничке парламентария Валерия Хаситошвили указано, что он является председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Грузия», а Виктор Шаповаленко обозначен как учредитель ООО «Крымагротрейд».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.04.18

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