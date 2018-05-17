В России усилят контроль за качеством молока, сыра и творога

Роспотребнадзор сообщил об ужесточении контрольных мер в отношении реализаторов молочной продукции. К такому решению в ведомстве пришли после проверки, которая показала высокую долю фальсификата. Чтобы сэкономить, производители добавляют в сыр и творог растительные жиры, что не соответствует стандартам качества.

«Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за молочной продукцией, сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте», – сообщает пресс-служба надзорного органа.

В том случае, если сотрудники Роспотребнадзора обнаружат продукцию, не соответствующую по качеству, информация о таких брендах будет размещена в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

Как сообщал «Новый День», ранее Роспотребнадзор по поручению правительства России провел лабораторные исследования молочной продукции, в которых приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов. Подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям. Многочисленные несоответствия по микробиологическим показателям были выявлены в твороге, что говорит о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения. Кроме того, в 5 пробах молока, 9 творога и 2 сливочного масла обнаружилось превышение количества антибиотиков. Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

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