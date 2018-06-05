Депутат: ограничение ввоза белорусского молока не изменит цен, но поможет предприятиям РФ

Введенные Россельхознадзором ограничения на ввоз в Россию белорусского молока и ряда видов молочной продукции, поможет российским сельхозпроизводителям, но не скажется на цене готовой продукции. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что ввоз в Россию из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции будет ограничен с 6 июня. Запрет коснется молока и сливок, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом, сухого молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, молочной наливной сыворотки, концентрированной и сухой, а также сывороточного концентрата и молочного белка.

В Россельхознадзоре отметили, что запрет вводится до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции и коснется продуктов в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукты в таре объемом, например, 1-1,5 литра под запрет не попадают. «Решение Россельхознадзора будет помогать нашим производителям, но это никак не скажется на ценах на готовую продукцию. Это нормализует нашу внутреннюю экономику и позволит платить вовремя нашим людям зарплату. Соответственно, люди, получая зарплату, опять же оставят деньги в магазинах в нашей стране, купив производимую в России продукцию», – приводит РИА «Новости» слова Хайруллина.

В связи с этим, считает народный избранник, предпринимаемые Россельхознадзором меры окажут позитивный эффект. «Надеюсь, что мы не допустим «обрушения» наших сельхозпроизводителей, в поддержку которых государство так много денег в последние 10 лет инвестировало», – добавил зампред комитета. По его словам, через Белоруссию ввозит много молочной продукции, произведенной в третьих странах. «Это привело к тому, что на российском рынке, начиная с декабря 2017 года, резко опустились закупочные цены на молоко и, к февралю текущего года наши сельхозпроизводители потеряли в закупочной цене на молоко от 8 до 10 рублей за литр», – заявил Хайруллин.

«Такую ситуацию создали не столько сами белорусские производители, сколько то сухое молоко, различные сырные продукты, которые через Украину зашли в Белоруссию, а потом через Белоруссию на российский рынок и обрушили здесь цены», – пояснил народный избранник.

Как писал «Новый День», в середине мая Роспотребнадзор опубликовал итоги лабораторных исследований молочной продукции. Они проводились в аккредитованных лабораториях по поручению правительства РФ. В частности, проверке подверглись: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности. В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов.

Результаты исследований молочной продукции показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям (72 пробы молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 82 отобранных). Куда больше нареканий было к творогу. Многочисленные несоответствия в этой категории молочной продукции выявлены по микробиологическим показателям, что говорит о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения.

Важной составляющей исследования стала проверка молочных продуктов на наличие антибиотиков: превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в 5 пробах молока, 9 творога и 2 сливочного масла. Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможностью осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии.

Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается. Ситуация по обеспечению безопасности молока и молочной продукции остается на контроле Роспотребнадзора.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.18

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