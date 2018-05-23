Тюменские власти стимулируют покупателей молока. Бюджет возместит затраты на закупку любого сорта

Тюменская областная дума в ходе заседания 24 мая внесет изменения в закон «О мерах по развитию производства молочной продукции». Накануне думский комитет по АПК рассмотрел соответствующий законопроект. Документом предлагается предусмотреть предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий на частичное возмещение затрат по обеспечению заготовки молока от личных подсобных хозяйств и его доставке переработчикам.

Одним из условий предоставления субсидий будет наличие заключенного между кооперативом и ЛПХ договора купли-продажи молока, предусматривающего реализацию мероприятий по повышению качества сырья. Субсидии на частичное возмещение затрат на закупку молока организациям, осуществляющим переработку молока, будут предоставляться не только при закупке ими молока второго сорта, но и первого, а также высшего сорта, при условии, что молоко закупается по рыночным ценам.

В законопроекте указано, что субсидии получат те, кто с 1 апреля по 30 июня 2018 года закупал молоко второго сорта по цене не менее 90% от рыночной цены на молоко первого сорта, а с 1 июля по 31 декабря 2018 года – по цене не менее 85%. Что касается молока высшего и первого сорта, то чтобы получить возмещение затрат на его закупку, необходимо приобретать сырье по рыночным ценам.

Размер субсидии на молоко высшего и первого сорта составит – 4 рубля 50 копеек за килограмм зачетного веса молока, на молоко второго сорта – 3 рубля 50 копеек за килограмм. Как сообщила «Новому Дню» член комитета АПК Тамара Казанцева, на эти меры поддержки из бюджета планируется выделить более 200 млн рублей.

В соответствии с прогнозом объем заготовки молока во 2-4 кварталах 2018 года составит: молока, соответствующего нормам для молока высшего и первого сорта – 8,566 тыс. тонн (20%), молока, соответствующего нормам для молока второго сорта – 34,266 тыс. тонн (80%).

Законопроект направлен на повышение качества молока, увеличения объемов промышленного производства и повышения конкурентоспособности молочной продукции, производимой в Тюменской области.

Экстренные меры пришлось принимать после того, как аграрии заявили о бедственном положении. В селе Абатском 9 апреля состоялся митинг – фермеры выступали против низких закупочных цен. При этом чиновники отмечают: молоко из личных хозяйств не отличается хорошим качеством, систему доения нужно пересматривать.

Тюмень, служба информации

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