Россельхознадзор выявил нитраты в белорусском молоке

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий, рассказала пресс-секретарь службы Юлия Мелано. «Россельхознадзор крайне обеспокоен ситуацией с поставками молочной продукции с наличием нитратов, произведенной крупными белорусскими предприятиями. Нитраты были обнаружены при очередном лабораторном контроле», – сказала она.

Так, соединения азота были обнаружены в питьевом ультрапастеризованном молоке, произведенном на ОАО «Минский молочный завод №1», «Данон Пружаны», ГП «Молочный гостинец», Солигорском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Кроме того, нитраты выявили в питьевом стерилизованном молоке Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и в пастеризованном молоке ПУП «Оршанский молочный комбинат».

Согласно техническим регламентам Таможенного союза, наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), недопустимы, отмечает «Интерфакс». «Согласно мнению ряда экспертов, нередко нитраты добавляются в молоко для выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущении свертывания) ультрапастеризованного молока», – пояснила Мелано.

В связи с этим Россельхознадзор принял решение о проведении собственного расследования для изучения причин остаточного количества нитратов в молоке и молочной продукции.

Как писал «Новый День», с 6 июня Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию молока и сливок, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом, сухого молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, молочной наливной сыворотки, концентрированной и сухой, а также сывороточного концентрата и молочного белка в таре более 2,5 литра.

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц назвал это решение безосновательным. По его мнению, действия России – «это очередное проявление протекционизма», направленное на «выбивание с рынка белорусских предприятий». Заяц заявил, что Белоруссия поставляет в РФ «безопасный и качественный продукт». Министр при этом выразил надежду, что с приходом нового руководства Минсельхоза России ситуация нормализуется и «будут созданы все условия для работы в соответствии с нормативно-правовыми документами, которые подписаны главами наших государств».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.18

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