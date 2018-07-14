Россельхознадзор обвинил Белоруссию в поставках нитратного молока

Россельхознадзор запретил поставку в Россию молока, произведенного на трех предприятиях Белоруссии. Ведомство объяснило решение нарушениями ветеринарно-санитарных требований. Под запрет попала продукция компании «Данон Пружаны», Минского молочного завода и Несвижского завода детского питания. Причиной стало высокое содержание нитратов в готовой продукции.

​Ограничения вступают в силу с 16 июля 2018 года. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, были выявлены несоответствия между заявленными белорусскими предприятиями объемами производства и объемами молочной продукции, реально поставляемыми в Россию.

По данным Россельхознадзора, ряд белорусских предприятий официально имеет мощность «на порядок» меньше, чем по документам отгружает продукции. Другие белорусские предприятия заявляют о поставках своей продукции в объемах, в разы превышающих фиксируемые инспекторами Россельхознадзора на границе России и Белоруссии.

«Это, в свою очередь, говорит о том, что большие объемы белорусской продукции намеренно идут в обход официальных контрольных пунктов Россельхознадзора, которые расположены на ключевых трассах административной границы двух стран. Соответственно, можно предположить, что таким предприятиям есть, что скрывать», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

В то же время, ведомство с 16 июля отменяет ограничения на ввоз в Россию молочной продукции с предприятий ОАО «Молочные горки» и СООО «Белсыр», а также на поставки свинины и продукции свиноводства производства ООО «Велес-Мит» и «Гродненского мясокомбината».

Решения были приняты по итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иваном Смильгинем. Они подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции в 2018 году.

Как писал «Новый День», Россельхознадзор заявил об обнаружении нитратов в молоке белорусских предприятий в начале июня. «Россельхознадзор крайне обеспокоен ситуацией с поставками молочной продукции с наличием нитратов, произведенной крупными белорусскими предприятиями. Нитраты были обнаружены при очередном лабораторном контроле», – сказала пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

Так, соединения азота были обнаружены в питьевом ультрапастеризованном молоке, произведенном на ОАО «Минский молочный завод №1», «Данон Пружаны», ГП «Молочный гостинец», Солигорском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Кроме того, нитраты выявили в питьевом стерилизованном молоке Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и в пастеризованном молоке ПУП «Оршанский молочный комбинат».

Наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), недопустимы. «Согласно мнению ряда экспертов, нередко нитраты добавляются в молоко для выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущении свертывания) ультрапастеризованного молока», – пояснила Мелано.

Ранее, 6 июня, Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию молока и сливок, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом, сухого молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, молочной наливной сыворотки, концентрированной и сухой, а также сывороточного концентрата и молочного белка в таре более 2,5 литра.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.07.18

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