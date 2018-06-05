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NewDayNews.ru

Вторник, 5 июня 2018, 17:06 мск

Новости Политика

Молочная война: Минск обвинил Москву в выбивании с рынка белорусских производителей

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц назвал введение Россельхознадзором запрета на ввоз в Россию белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 литра безосновательным. По его мнению, действия России – «это очередное проявление протекционизма», направленное на «выбивание с рынка белорусских предприятий», сообщает «Белта». Заяц заявил, что Белоруссия поставляет в РФ «безопасный и качественный продукт».

Министр при этом выразил надежду, что с приходом нового руководства Минсельхоза России ситуация нормализуется и «будут созданы все условия для работы в соответствии с нормативно-правовыми документами, которые подписаны главами наших государств».

Как сообщал «Новый День», ввоз в Россию из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра будет ограничен с 6 июня. Запрет коснется молока и сливок, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом, сухого молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, молочной наливной сыворотки, концентрированной и сухой, а также сывороточного концентрата и молочного белка. В Россельхознадзоре отметили, что запрет вводится до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции.

Минск, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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