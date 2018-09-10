Кондитеры пожаловались Медведеву на острый дефицит сухого молока

Российские кондитеры заявили об острой нехватке сухого молока. По их словам, дефицит вызван запретом на импорт из Белоруссии. Об этом в письме премьер-министру России Дмитрию Медведеву сообщила ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (среди членов ассоциации – «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Марс» и др.), пишет «Коммерсантъ».

По словам директора «Асконда» Вячеслава Лашманкина, так как сухое молоко добавляют в продукт без дополнительной обработки, требования к нему очень высоки. Из-за острого дефицита сухого молока в российской кондитерской отрасли на сушку зачастую отправляют не соответствующий некоторым параметрам качества продукт, который в итоге не может быть использован в изготовлении кондитерских изделий.

По оценкам «Асконда», сухое молоко российского производства покрывает лишь 50% потребностей кондитеров. Оставшуюся половину ранее обеспечивали поставщики из стран дальнего зарубежья, которые позднее были заменены на белорусских. «Сертифицированных производителей качественного сухого молока в России мало, а их продукция в среднем на 15-20% дороже белорусских аналогов», – уточнил Лашманкин, дабавив, что низкая цена белорусского сухого молока связана с большими запасами сырья.

В конце августа Ассоциация европейского бизнеса направила письмо первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Представители бизнеса указали на риски, которые вытекают из запрета на импорт белорусской молочной продукции для российской пищевой промышленности.

Как писал «Новый День», ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Белоруссии введены с 6 июня. Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано поясняла, что ограничительные меры были приняты из-за того, что из Белоруссии продолжает поступать «небезопасная молочная продукция». Нарушения были обнаружены в молоке и сливках, пастеризованных и стерилизованных наливом, молоке и сливках сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотках, концентрате сывороточного и молочного белка.

Напомним, в конце августа производители кондитерских изделий высказали опасения, что из-за ограничений в отношении белорусской молочной продукции возникнет дефицит ключевых ингредиентов. В результате кондитеры могут сорвать исполнение контрактов перед торговыми сетями, что приведет к остановке предприятий и росту отпускных цен.

Для того чтобы заменить запрещенные к ввозу продукты, потребуются существенные денежные вливания, направленные на развитие производства, установка систем контроля и другие инвестиции. В АЕБ просят рассмотреть вопрос возобновления поставок молочного сырья с белорусских предприятий с положительной аккредитацией Россельхознадзора.

Перебои в поставках сырья будут иметь крайне негативные последствия, указывают эксперты. Не исключено повышение отпускных цен на кондитерскую продукцию, срыв обязательств, в том числе по экспортным контрактам, и остановка в работе крупнейших предприятий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.18

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