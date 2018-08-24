Из-за запрета на ввоз молока из Белоруссии могут подорожать кондитерские изделия

Производители кондитерских изделий опасаются, что из-за ограничений в отношении белорусской молочной продукции возникнет дефицит ключевых ингредиентов. В результате кондитеры могут сорвать исполнение контрактов перед торговыми сетями, что приведет к остановке предприятий и росту отпускных цен.

Вопрос об ограничениях импорта молочного сырья из Белоруссии поднимает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), пишет «Коммерсант». В письме первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву предприниматели указывают на важность для отрасли таких продуктов как сухое обезжиренное молоко (в том числе со специальными качественными характеристиками), деминерализованная сыворотка и других.

Российские производители сухого молочного сырья, аттестованные иностранными компаниями, не могут удовлетворить спрос. Отечественные предприятия производят в десять раз меньше сухого молока, чем поставляется с белорусских молзаводов. По данным Национального союза производителей молока, в категориях сухого молока и сливок, а также сыворотки на импорт из Белоруссии приходится до 90% от всего количества, ввезенного в Россию. Отдельные позиции, к примеру деминерализованная сыворотка для заменителей грудного молока, в РФ не производятся и ввозились из Белоруссии и Аргентины.

Для того чтобы заменить запрещенные к ввозу продукты, потребуются существенные денежные вливания, направленные на развитие производства, установка систем контроля и другие инвестиции. В АЕБ просят рассмотреть вопрос возобновления поставок молочного сырья с белорусских предприятий с положительной аккредитацией Россельхознадзора.

Перебои в поставках сырья будут иметь крайне негативные последствия, указывают эксперты. Не исключено повышение отпускных цен на кондитерскую продукцию, срыв обязательств, в том числе по экспортным контрактам, и остановка в работе крупнейших предприятий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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