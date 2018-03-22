«Молока не обнаружено»: Росконтроль проверил сыры в российских магазинах

Росконтроль исследовал сыры 30 брендов, которые продаются в крупных розничных сетях. 60% образцов оказались откровенным подделками, которые нельзя назвать сыром. Более того, часть из них представляет опасность для здоровья при употреблении в пищу.

«Опыт исследований Росконтроля показывает, что чаще всего производители фальсифицируют молочную продукцию, используя заменитель молочного жира – смесь растительных жиров, в том числе гидрогенизированных. Для чего это делают? Ответ очевиден – в погоне за легкой наживой», – сообщается на сайте организации.

Эксперты указывают, что пальмовый или кокосовый жиры гораздо дешевле молока. Так как для потребителей стоимость является одним и определяющих факторов, «производители с молчаливого согласия торговых сетей идут на откровенный обман».

По результатам проверки выяснилось, что 18 образцов из 30 являются фальсификатом. «Мало того, если раньше, исследуя сыр и другие молочные продукты, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов молока не обнаружено ни грамма. Они полностью, на 100%, состоят из растительного жира», – поясняют в Росконтроле.

Специалисты отмечают, что масла, использующиеся в таких «сырах», образуют в результате обработки опасные транс-изомеры жирных кислот, что приводит к атеросклерозу и ишемической болезни сердца, а также повышает риск возникновения инфарктов и инсультов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.18

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