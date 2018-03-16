Три ведомства устроят проверку молочной отрасли России

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству до 26 марта провести проверку молочной продукции, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с текстом поручения. В рамках проверки специалисты будут покупать образцы молока, сливочного масла и творога в розничных магазинах и передавать их на исследование в лаборатории Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Таким образом в правительстве намерены выяснить, какова реальная доля фальсифицированной продукции на рынке.

Стоит отметить, что столь масштабная проверка на федеральном уровне проводится впервые и силами сразу трех ведомств. Проверку курирует министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, которому поручено утвердить программу отбора проб и проведение испытаний. «Сейчас на площадке «открытого правительства» проходит обсуждение контроля качества молочной продукции, проходят исследования, в том числе с целью выявления типовых несоответствий продукции обязательным требованиям», – пояснил Абызов.

Согласно данным «открытого правительства», на июль 2017 года количество недовольных качеством детского питания, мяса, молока и молочных продуктов выросло почти в два раза – до 15% населения. Более четкого государственного контроля, считают в «открытом правительстве», требует продукция, закупаемая по госконтрактам и поступающая в соцучреждения – больницы, школы, детские сады.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что в некоторых категориях молочных продуктов доля фальсификата (продуктов, произведенных с нарушением стандартов с использованием растительных жиров) может достигать 50%. Больше всего нарушений было найдено в ходе проверок сыра и сметаны. У Роспотребнадзора качество российской молочной продукции, напротив, не вызывало серьезных нареканий.

Производство молока в России в 2017 году выросло, по данным Росстата, на 1,2%, до 31,1 млн тонн, но его не хватает для удовлетворения запросов населения. Аркадий Дворкович заявлял, что в России существует «дефицит молока»: страна не может обеспечить собственным производством примерно 25% от объема потребления.

Недостающие объемы молока Россия в основном завозит из Белоруссии – на эту страну приходится около 80% всех импортных поставок. Но качество молочной продукции из братского государства вызывает нарекания у Россельхознадзора. Так, из-за многочисленных нарушений Россельхознадзор заявил, что Россия с 26 февраля приостановит поставки молока, сливок и другого молочного сырья из Белоруссии. Но срок введения ограничений несколько раз переносился, а впоследствии запрет, который должен был вступить в силу 15 марта, был отменен.

Общество. Другие новости 16.03.18

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