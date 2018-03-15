Челябинск переходит на растительное молоко (ФОТО)

В Челябинске начали выпускать растительное молоко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», производство ориентировано на выпуск молока из растительного сырья – риса, овса, пшеницы, сои, а также овсяных киселей и растительных йогуртов. Инвестиционная стоимость проекта – 860 миллионов рублей.

В основе технологической линии завода растительных напитков – комплекс европейского оборудования итальянского производства, позволяющий достичь полной автоматизации всех процессов, обеспечить контроль качества и решить задачу повышения производительности труда.

Проектная мощность нового цеха – 100 тонн готовой продукции в сутки, что позволит ежедневно обеспечить растительным молоком каждую семью города-миллионника.

Производство растительных напитков – одно из наиболее динамично развивающихся направлений пищевой промышленности. Так, по данным пресс-службы губернатора Челябинской области, потребность в них в мире растет ежегодно на 6% – 8%.

Однако в России долгое время этот сегмент рынка здорового питания заполнялся за счет импорта. Теперь челябинцы намерены занять значительную его долю, и не только на Южном Урале, но в Москве и Санкт-Петербурге.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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