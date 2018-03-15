В Свердловской области создают аналог мягких французских сыров Buche и Valencay (ВИДЕО)

В Верхней Пышме создают аналоги французских мягких сыров с белой плесенью – изделия уже стали уральским ноу-хау для элиты.

Самый сыр

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мы решили снять, как действительно работает импортозамещение, и начали с обзора производства мягких французских сыров с плесенью в Свердловской области в условиях продуктового эмбарго. Производители и инвесторы проекта намеренно выбрали мягкие сорта сыра из козьего молока – «Волансе» и «Бюш», технологию производства которого «УГМК-Агро» передали представители французских крафтовых ферм.

Дело в том, что мягкие сыры имеют крайне короткий срок хранения – около месяца. Соответственно, импорт в Россию из Франции, даже при отмене продовольственных контрсанкций малорентабелен и затруднителен. Теперь же есть возможность даже не заполнить пустую нишу, а, по сути, создать тренд на потребление совершенно новой, непривычной для России продукции. Примечательно, что многие новоиспеченные сыроделы – это рабочие, например, из цехов электролиза, на их переподготовку были затрачены тысячи долларов.

О русском камамбере, волансе и бюше – в нашем сюжете.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

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