Роскачество нашло в кефире кишечную палочку, растительные жиры и плесень

Эксперты Роскачества отправили на исследование кефир 36 торговых марок. Лабораторные исследования показали, что четыре производителя предлагают покупателю фальсификат, в продукции пяти торговых марок была обнаружена кишечная палочка, одной торговой марки – плесени.

Но есть и хорошие новости. Оказалось, что, вопреки расхожему мнению, подавляющее большинство российских производителей кефира не используют при его изготовлении пальмовое масло и другие растительные жиры. Эти добавки были найдены только в четырех образцах под торговыми марками «Буденновскмолпродукт», «Молочные продукты из Дубровки», «Народный» и «Пятигорский».

Как пояснила заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук Елена Юрова, кефир с растительными жирами, нельзя назвать даже кефирным продуктом. «По законодательству ни при производстве кефира, ни при производстве кефирного продукта нельзя менять состав молока. Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации», – рассказала она.

Эксперты также обнаружили, что отдельные производители добавляют в кефир крахмал, что удешевляет производство, делая продукт более густым. В небольших (до 2%) количествах крахмал нашли в кефире «Буденновскмолпродукт», «Давлеканово», «Деревенское молочко», «Добрая буренка» и «Народный».

Отметим также, что в 9 из 36 образцов эксперты обнаружили следы антибиотиков тетрациклиновой группы, однако превышения разрешенных концентраций выявлено не было. Кроме того, в кефире пяти торговых марок были обнаружены бактерии кишечной палочки. Это «Буденновскмолпродукт», «Давлеканово», «Молочные продукты из Дубровки», «Молочный комбинат «Ставропольский»» и «Солнышко Кубани». «Если обнаружена кишечная палочка, это в любом случае опасно», – подчеркнула Елена Юрова.

Исследование показало, что в кефире под торговыми марками «Большая кружка», «Добрая буренка», «Коровка из Кореновки», «Милава», «Молочный родник», «Пятигорский», «Савушкин продукт», «Свежее завтра» и «Шекснинский маслозавод» к концу срока годности оказалось меньше количество кефирных дрожжей, нежели положено по нормативным документам.

Хорошей новостью стало то, что не возникло проблем с жирностью проверенного кефира. Фактический показатель всех 36 образцов соответствовал заявленному на упаковке. А вот содержание белка в некоторые образцах (под торговыми марками «Молочные продукты из Дубровки», «Молочные узоры» и «Снежок») оказалось ниже предусмотренного ГОСТом показателя.

Москва, Иван Гридин

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