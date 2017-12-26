Минимальный градус русской водки будет снижен в 2018 году

Члены Совета Федерации предложили внести поправки в законодательство, чтобы снизить объем содержания этилового спирта в водке. По словам сенаторов, это позволит убрать противоречие между законом и ГОСТом. Игроки российского алкорынка считают, что юридическая формальность приведет к появлению в магазинах нового более мягкого напитка. Кроме того, меньшая доля спирта позволит производителям сэкономить за счет низкого налогового сбора.

Авторами инициативы выступили Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба. Они предлагают исправить в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) пункт о том, что водка – напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38-56%. Минимальное содержание спирта должно быть снижено до 37,5%, чтобы соответствовать ГОСТу «Водки и водки особые. Общие технические условия», пишут «Известия».

Производители должны соблюдать и закон и стандарт, здесь и возникает противоречие, которое сенаторы стремятся исправить. Законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму и рекомендован к чтению в весеннюю сессию. Планируется, что поправки вступят в силу 1 июля 2018 года.

Снижение минимальной доли спирта в водке может привести к появлению нового продукта, говорит глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз. «Три года назад нелегальные производители активно практиковали производство максимально слабой водки в 37,5 градуса. Она позволяла экономить спирт. При этом спрос на нее был колоссальный за счет необычного вкуса, он достаточно интересно изменился. Напиток был более мягким. Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки», – отметил эксперт.

К тому же полградуса спирта позволят сэкономить на производстве. Впрочем, удешевление будет не столь значительным – себестоимость 0,5 л бутылки «новой» водки может снизиться примерно на 7 рублей. В свою очередь в Роскачестве акцентировали внимание на том, что снижение стоимости может быть также косвенным признаком фальсификации или применения некачественных спиртов.

Напомним, в 2017 году акциз для водки составляет 523 рубля за литр безводного этилового спирта, в следующем году ставка останется на том же уровне. При этом спиртные напитки крепче 9% являются основным источником «алкогольных» акцизов в России. Среди них самым популярным спиртным, по-прежнему, остается водка.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.12.17

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