Зюганов обещает спасти Россию с помощью водки Экономический кризис подогревает революцию – выход в национализации

Реальное экономическое состояние России не соответствует официальном заявлениям Кремля и создает благодатную почву для развития революционной ситуации. Как заявил сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, спасение страны – в госмонополии на алкоголь.

«Я уже устал это повторять… Ну что, цари и генсеки не понимали что ли? Была введена госмонополия спиртоводочной промышленности, и на табак иногда. Смысл был в том, что это живые деньги. За счёт ликера и водки вечером в казне было 30 рублей из 100. Вы можете ими распорядится по делу – поддержать пенсионеров, отдать детям, вложить в инфраструктурные проекты. У вас есть деньги каждый день. В царское время 30-35 рублей (из ста), в советское – 25-30, сейчас – меньше рубля. Остальное попадает по карманам мафии. В один день можно было принять решение. А не делается это по одной причине – уже 53% табака и ликеро-водочной (отрасли) принадлежит иностранному капиталу. Торговые сети на 90% отдали иностранным капиталам», – заявил Зюганов.

Представители народно-патриотического блока, также выступавшие на пресс-конференции, со своей стороны отметили, что необходима национализация предприятий и в других стратегически важных отраслях.

«Необходима национализация ключевых стратегических отраслей, обеспечивающих жизнеспособность нашего государства. ЖКХ, транспорт, дороги, также как и финансовая система – прибыль должна быть не организациям, а производителям. Мы должны все подчинить развитию производительного сектора. Запустить национальную экономику и развести масштабное перераспределение национального дохода», – сказал известный экономист и политик Юрий Болдырев.

Он пояснил, что для развития экономики необходимо также исключение из «бизнес»-схем всех «паразитических звеньев». «Почему бюджет такой маленький? Да в том числе потому, что дивиденды «Роснефти» идут не прямиком в бюджет, а в паразитическую подставную прослойку – «Роснефтегаз». А оттуда, что захотят, то и передадут. Почему со здравоохранением такие проблемы? Потому что через коммерческие компании пропускаются наши государственные деньги. Все эти структуры должны быть исключены. Из всей системы», – подчеркнул экономист.

Зюганов согласился, что из-за того, что природные ресурсы и производство оказались в частных руках, происходит катастрофическая утечка капитала.

«Откройте официальную статистику – за последние три года каждый год вашей нефти, золота, алмазов, леса, газа продают примерно на 20 трлн рублей. В бюджете ни разу не оказалось больше 8 трлн. Российская олигархия и их покровители за кордоном берут из 20 трлн 12 трлн. А износ оборудования в том же «Газпроме» превысил уже 55%», – констатировал он.

Директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, победивший на праймериз «Левого фронта» по выборам кандидата в президенты РФ от лево-патриотических сил, со своей стороны также подчеркнул, что реальное положение дел в стране не соответствует заявлениям нынешнего президента РФ Владимира Путина о выходе их кризиса.

«Производство в России упало на 3,6% – беспрецедентное падение. Одновременно с этим, банки получили прибыль в размере 870 млрд рублей. И третье, 26 млн 870 тысяч россиян получили за этот год кредитов на сумму 4 трл 290 млрд рублей. Это означает, что люди, которые не получают нормальную пенсию, не могут заработать нормально деньги вынуждены обращаться к банкирам – ростовщикам», – сказал Грудинин и констатировал, что вместо выхода из кризиса Россия оказывается в «долговой яме».

«Главная задача власти – обеспечение нормального благосостояния народа. Люди не должны быть бедными. У нас получился капиталистический принцип, когда богатых очень мало, а бедных очень много. А Ленин сказал, что это революционная ситуация», – обратил внимание он.

В этой связи Грудинин выразил уверенность, что необходимо менять экономическую политику страны, при которой происходит «обирание граждан».

Москва, Мария Вяткина

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