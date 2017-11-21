Из-за повышения акцизов в России рухнули продажи алкоголя

В России продолжают снижаться объемы продаж алкогольной продукции. Так, за 9 месяцев 2017 года на 36% упали продажи игристых вин, водки и ликероводочных изделий – на 23%, пива – на 14%, тихих вин – на 10%, свидетельствуют данные единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

При этом за алогичный период 2016 года объемы продаж алкоголя упали только на 10%. Аналитики при правительстве считают, снижение продаж вызвано повышением акциза и минимальной розничной цены на крепкие напитки. Впрочем, не последнюю роль в этом вопросе сыграло изменение образа жизни россиян в пользу более здорового и популяризации таких нетипичных для России напитков, как, например, сидр, пишет газета «Известия».

По словам заместителя главы департамента экспертно-аналитических работ аналитического центра при правительстве РФ Елены Разумовой, в 2016 году на среднюю зарплату по минимальной розничной цене в месяц можно было приобрести 98 литров водки. После повышения акциза и МРЦ, в сентябре 2017 года на среднюю зарплату можно было купить только 92 литра водки.

Эксперт отметила, что при снижении спроса на водку могут возрасти продажи крепленых вин, пива и вермутов, а при снижении продаж столовых и шампанских вин в январе-сентябре 2017 года наблюдалось увеличение продаж винных напитков и более дешевых плодовых вин на 5 и 50% соответственно.

Профессора Московского гуманитарного университета Алексей Скопин считает, что подобная картина потребления алкоголя свидетельствует о том, что обеспеченные слои населения продолжают пить дорогой алкоголь, например коньяки, а экономкласс снижает потребление алкоголя. О последнем ярче всего свидетельствуют уменьшившиеся продажи пива.

Минпромторг отказался от комментариев и рекомендовал обратиться в Росалкогольрегулирование. В РАР не пояснили причины снижения продаж горячительных напитков. Издание также отмечает, что проводимая государственная политика направлена не только на снижение потребления алкоголя в России. Также она предполагает смену стиля потребительского поведения – уход от крепкого спиртного и переключение на условно более безопасный слабый алкоголь.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.17

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