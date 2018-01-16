Новый ГОСТ утвердит требования к эталонной русской водке

Росстандарт подготовил новый ГОСТ, которые предъявит жесткие требования к производству классической водки. Новый свод правил позволит выпустить на рынок продукт исключительного качества. Ожидается, что стандарт поможет закрепить за Россией статус родины настоящей русской водки, какой ее знают во всем мире. Новый ГОСТ может вступить в силу с 1 января 2019 года.

Разработка стандарта «Российское качество. Классическая водка. Технические условия» длится уже два года, пишут «Известия». Работа стартовала в 2015 году по поручению правительства. Повышенные требования касались двух продуктов – водки и коньяка. С начала 2017 года стандарт на коньяки вступил в силу, в то время как правила выпуска идеальной водки все еще обсуждаются.

Ранее предлагалось добавить в название стандарта словосочетание «русская водка», однако из-за требований законодательства в области интеллектуальной собственности решили остановиться на «классической водке». Впрочем, производители могут писать на бутылке слова «Классическая водка» и в том случае, если напиток изготовлен и не по новому ГОСТу, но название стандарта на этикетке будет говорить о том, что водка сделана по всем правилам.

Согласно тексту ГОСТа эталонная водка должны быть прозрачной, бесцветной, без посторонних включений и осадка. На вкус напиток обязан быть мягким при крепости в 40%. В настоящее время в России действует госстандарт «Водка и водки особые», который допускает содержание спирта в водке от 37,5 до 56%.

Жесткие требования предъявляются и к сырью, из которого производится водка. Так пшеница или рожь, из которых изготавливается спирт, должны быть выращены без пестицидов и различных удобрений. В Росстандарте особо подчеркнули, что вода для классической водки подходит только смягченная, с определенным химическим составом, а именно, показатели щелочности, окисляемости, водородный показатель, концентрация железа и других элементов должны находиться в заданном диапазоне. При изготовлении эталонного спиртного напитка необходимо использовать воду, добытую из скважин.

ГОСТ также содержит положение о том, что «все стадии производства, включая бутилирование, осуществляют на территории Российской Федерации». По словам экспертов, это поможет закрепить за Россией статус родины водки.

Игроки алкогольного рынка приветствуют появление нового ГОСТа, так как он гарантирует потребителю определенное качество продукции. В то же время новые требования не должны спровоцировать существенное удорожание напитка, иначе может увеличиться потребление нелегальной водки.

Стоит отметить, что в этом году в ГОСТ о производстве водки также хотят добавить правило о добавлении в напиток различных украшений – драгоценных монет, хлопьев золота и прочих. Эксперты считают, что подобные украшения привлекут потребителей, но на вкус водки не повлияют.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.18

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