Росстандарт изменит ГОСТ водки: в бутылку разрешат добавлять драгоценные металлы

Росстандарт намерен внести изменения в ГОСТ «Водки и водки особые. Общие технические условия». Корректировка государственного стандарта позволит производителям добавлять в бутылку с любимым народным напитком золотые и серебряные предметы. Эксперты считают, что подобные украшения привлекут потребителей, но на вкус водки не повлияют.

ГОСТ для водки действует без изменений с 2013 года. Согласно федеральному закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» все производители должны обязательно соблюдать требования госстандарта. Однако по закону «О стандартизации в РФ» соблюдение норм ГОСТа носит добровольный порядок, пишут «Известия».

В настоящее время существуют водка, в бутылку которой производители добавляют монетки из драгоценных металлов. Такой напиток чаще всего покупается в подарок и стоит на порядок дороже, чем алкоголь без украшений. Для того чтобы добавить золото или серебро в бутылку, производителям приходится разрабатывать технические условия (ТУ) и проходить все необходимые согласования – в том числе, и с техническим комитетом по стандартизации.

В то же время никакой опасности для здоровья подобные «добавки» не представляют, заявили сотрудники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Именно по этой причине Росстандарт решил пойти на встречу производителям и скорректировать ГОСТ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.17

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