Половина российских сосисок изобилует антибиотиками, субпродуктами, соей и крахмалом

Роскачество организовало проверку качества сосисок сорта «Молочные», производимые на территории России. Для анализов на соответствие ГОСТу было выбрано 30 торговых марок, и только продукция половины из них не вызвала серьезных нареканий ревизоров.

В частности, эксперты подробно проанализировали продукцию таких известных брендов, как «Царицыно», «Черкизово», «Пит-продукт», «Рублёвский», «Дымов», «Мясницкий ряд», «Папа может», «Стародворские колбасы» и «Атяшево». Исследователи проверяли сосиски по 70 параметрам, включая микробиологическую безопасность продукции, а также наличие антибиотиков и ядов, сои, отходов мясного производства и чужеродных белков, например, конины или собачатины.

По данным Роскачества, качественные характеристики большинства брендов «оставляют желать лучшего». Среди нарушений были обнаружены не рекомендуемые для данного сорта мясо птицы, каррагинан (влагоудерживающий агент), соя.

В Роскачестве отметили, что продукция 11 брендов не вызвала никаких нареканий. Сосиски «Молочные», произведенные на этих мясокомбинатах полностью соответствовали всем требованиям к качеству, а пять из них – «Дымов», «Пит-продукт», «Мясной дом Бородина 1997», «Микоян» и «Фамильные колбасы» – признаны товарами повышенного качества. В остальных были обнаружены мелкие и крупные нарушения. Отметим, что конина, мясо кошек и собак не были обнаружены ни в одной из проб, чего не скажешь про субпродукты, большое содержание растительных белков и крахмала, антибиотики, которые, вероятно, содержались в мясе, использованном при производстве сосисок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.11.17

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