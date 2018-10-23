Роскачество нашло в «Докторской» влагоудерживающие агенты и антибиотики

Роскачество проверило «Докторскую» колбасу на качество и безопасность. В ходе второго этапа специалисты проверили 10 популярных марок колбасы – в дополнение к 30, проверенным ранее. На исследование были отправлены образцы продукции, произведенной на предприятиях Амурской, Кемеровской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, а также в Марий Эл, Краснодарском и Пермском краях.

Экспертов интересовали 70 показателей качества и безопасности, среди которых наличие бактерии группы кишечной палочки, антибиотиков и посторонних ингредиентов, также оценивались вкус и внешний вид продукта. Отмечается, что наибольшую обеспокоенность у потребителей вызывает состав продукции. Эксперты проверили образцы на наличие бумаги и постороннего генетического материала (ДНК овцы, лошади, собаки и кошки, а также кукурузы и сои). Все торговые марки прошли проверку успешно.

Состав колбасы проверили и на соответствие информации, указанной в этикетке, например, заменяли ли производители свинину и говядину более дешевой курицей. Куриное мясо, не указанное в составе, добавили в колбасу торговых марок «Егорьевская» и «Царицыно».

Кроме того, исследователи обнаружили в 12 образцах запрещенный ГОСТом и разрешенный ТУ каррагинан (влагоудерживающий агент, способствующий созданию правильной консистенции), причем в составе производители его не указали. Это «АО «Череповецкий мясокомбинат», «Ближние Горки», «Велком», «Вязанка», «Горин продукт», «Дмитрогорский продукт», «Йола», «Кузбасский пищекомбинат», «Микоян», «Мясной дом Бородина 1997», «Черкашин и партнеръ» и «Черкизово». Эти производители нарушили права потребителей на честную маркировку. Об этом были уведомлены контрольно-надзорные органы. Производитель колбасы «Горин продукт» также не сообщил на маркировке о наличии в составе колбасы крахмала.

Клетчатка – это еще один влагоудерживающий компонент. Ее присутствие в «Докторской» не запрещено законодательно, однако факт наличия клетчатки должен быть вынесен в маркировку. Это не учли производители колбасы «Йола», «Свинокомплекс «Томский» и «Село Зелёное». В маркировке на этих продуктах клетчатки нет, а фактически – есть.

Высокие результаты показала проверка на антибиотики, их содержание превысило предельно допустимые концентрации лишь в одном случае. Незначительные следы антибиотиков по итогам двух этапов исследования были обнаружены в 16 брендах. Следовые количества свидетельствуют о несоблюдении сроков предубойной выдержки или концентрации. Производители этих товаров не являются нарушителями, однако их продукция лишается возможности претендовать на российский Знак качества.

Один производитель все же нарушил обязательные требования, установленные законодательно. В колбасе под торговой маркой «Губернская мясная компания» количество антибиотика тетрациклиновой группы выше максимально допустимого уровня в 1,5 раза.

Колбаса девяти торговых марок признана опережающей стандарты Роскачества. Проверку на безопасность прошли все образцы: специалисты не нашли нарушений по микробиологическим показателям, а также наличия тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ).

Москва, Иван Гридин

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