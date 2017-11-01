В России 60% коньяка – фальсификат. С шампанским тоже плохо

Росалкогольрегулирование (РАР) проведет масштабную ревизию производителей и продавцов коньяка и шампанского. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль. По данным РАР, количество фальсификата на рынке коньяка составляет 60%. А винные газированные напитки, состоящие из спирта, воды, красителей и углекислого газа, в большом масштабе продаются под видом шампанского или игристых вин. По мнению производителей, обоснованные цены на коньяк и винные напитки позволят решить возникшие проблемы.

Помимо РАР, Хлопонин также дал соответствующее поручение МВД, Роспотребнадзору, Роскачеству и Генпрокуратуре. Как пишут «Известия», по данным РАР сегодня на рынке отечественного коньяка сложилась критическая ситуация при его росте на 12,2%, так как при этом производство дистиллята, сократилось на 7%, а закупки сырья у зарубежных производителей уменьшились на 8%.

Анализ баланса сырья и объемов производства показал, что объем поддельного коньяка на рынке составляет примерно 60%. Эти оценки подтвердила контрольная работа службы. Так, за девять месяцев 2017 года из 99 проверенных лабораториями РАР образцов коньяка 40 не соответствовали ГОСТу (содержали спирт не виноградного происхождения).

В связи с этим вице-премьер Александр Хлопонин поручил провести массовую проверку всех 49 производителей коньяка на предмет соблюдения действующих требований к качеству продукции. Хлопонин распорядился проверить не только производства, но и их продукцию на прилавках и складах. «Задача, чтобы потребитель, покупая коньяк, получал коньяк, а не этиловый спирт с красителем и ароматизатором, выдаваемый за него», – пояснили в аппарате вице-премьера.

По словам пресс-секретаря вице-премьера Натальи Платоновой, с игристыми винами ситуация сложилась иначе. Производство шампанского снизилось. Так, в январе-мае 2017 года оно упало на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Отмечается, что на сегодняшний день под видом шампанского (в похожей бутылке, а иногда и со словом «шампанское») продается «вино игристое газированное». При этом шампанское изготавливают из винограда, а газированное игристое вино из смеси воды, спирта, красителей, ароматизаторов и углекислого газа. «Газировка» стоит вдвое дешевле и вводит в заблуждение потребителя и вытесняет с рынка настоящее шампанское.

«Тут наша задача, чтобы потребитель знал, что такое шампанское, а что такое вино газированное игристое. Для этого мы поручили проработать разные механизмы госрегулирования, а также провести проверку продукции в рознице, чтобы под видом шампанского не продавались вина газированные игристые», – рассказала Наталья Платонова.

В Ассоциации производителей игристых вин пояснили, что было бы целесообразным ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанские вина. Это позволит шампанскому соответствовать ГОСТу, а производитель сможет получить прибыль. По оценке экспертов, МРЦ при отгрузке с завода должна составлять 130 рублей за бутылку стандартного объема. Сейчас минимальная стоимость для изготовителя составляет 115 рублей, а на полке магазина – 164 рубля.

В «Союзконьяке» уровень фальсификата на рынке оценили в 30%. При этом добавили, что настаивают на повышении минимальной цены – сейчас не решается основная задача, то есть рынок не защищен от фальсификатов. МРЦ на коньяк составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку. По оценкам некоторых производителей, отпускная цена коньяка, сделанного из виноградного спирта, в магазине не может быть ниже 500 рублей.

В пресс-службе Роскачества отметили, что около трети проверенных торговых марок шампанского произведено с применением технологий искусственной газации. Издание пишет, что к Новому году рынок не изменится – результаты проверок будут представлены только в феврале, но есть шанс, что в следующем году на столах россиян будет больше качественных напитков.

Москва, Иван Гридин

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