Хлопонин: Россияне пьют до 40% фальсифицированного коньяка

Порядка 40% коньяка на российском рынке является фальсификатом. Такое заявление сделал вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин. «Мы приблизительно знаем, и я думаю, что около 40% продукции на коньячном рынке – это фальсификат», – сказал вице-премьер.

Как писал «Новый День», ранее Александр Хлопонин поручил Росалкогольрегулированию (РАР) провести масштабную ревизию производителей и продавцов коньяка и шампанского. По данным службы, количество фальсификата на рынке коньяка составляет 60%. А винные газированные напитки, состоящие из спирта, воды, красителей и углекислого газа, в большом масштабе продаются под видом шампанского или игристых вин.

По данным РАР, за девять месяцев 2017 года выяснилось, что пятая часть спиртных напитков в России реализуется с нарушениями закона. Чаще всего суррогат продают под видом водки.

Несмотря на жесткую систему учета производства и оборота алкоголя, а именно, введение ЕГАИС, нелегальное спиртное продолжает попадать на прилавки российских магазинов, писали «Известия». В текущем году РАР проверило 1,4 млн декалитров алкогольной продукции, 20% оказались нелегальными, что совпало с оценкой директора департамента по налоговой и таможенно-тарифной политике Минфина Алексея Сазанова, который предположил, что доля «серого» алкоголя на рынке составляет 20-30%.

Большая часть нелегального продукта продается под видом водки – 13%. Примечательно, что в прошлом году доля контрафактной водки составляла 40%. Впрочем, в Росалкогольрегулировании пояснили, что данные за 2016 и 2017 годы сравнивать некорректно, ведь показатели контрольных мероприятий зависят от многих факторов. В этом году доля нелегального алкоголя снизилась за счет эффективной работы государственной системы учета производства и оборота алкоголя.

Тем не менее, суррогат продолжает попадать на прилавки, львиная доля нарушений приходится на небольшие торговые компании. Кроме того, что спиртное ненадлежащего качества несет угрозу здоровью потребителей, от теневого сектора рынка страдает и государственный бюджет, который недополучает налоги.

Общество. Другие новости 22.11.17

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