Коньяк в России подорожает на треть

Минимальная розничная цена (МРЦ) на коньяк в текущем году может вырасти более чем на треть (34,8%) – до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Такое предложение подготовил Минсельхоз, пишут «Известия». Сейчас МРЦ составляет 371 рубль за 0,5 л. На новой минимальной цене настаивают сами производители – нынешняя позволяет легко изготавливать фальсификат. Уже сейчас на него приходится 60% рынка.

«Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 л», – рассказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев. После окончательного формирования в Минсельхозе, документ поступит на рассмотрение Минфина, в ведении которого находится установка МРЦ на алкоголь. Как правило, этому предшествует повышение акциза. Но в 2018 году налоговые сборы для всех видов спиртного были заморожены на уровне 2017 года. В частности, акциз на крепкий алкоголь сейчас равняется 523 рублям за литр спирта.

По словам главы Центра федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, МРЦ на коньячном рынке должна выполнять две функции. Во-первых, отделять легальную продукцию от нелегальной, то есть устанавливать цену, которая включает в себя сумму акциза. Во-вторых, разграничивать фальсифицированную и качественную продукцию, то есть соответствующую ГОСТу. Размер минимальной цены должен позволять производителю изготавливать продукцию, которая удовлетворяет этим параметрам.

В Союзконьяке поддержали инициативу Минсельхоза о повышении МРЦ на коньяк. «Подобная цена позволит снизить конкурентное давление фальсификаторов, у которых низкая цена является единственным преимуществом. Повышение МРЦ также послужит основой для увеличения закупочных цен на виноград в регионах Юга России, где виноградарство имеет огромную социальную значимость», – пояснила председатель союза Ирина Бушина.

Как писал «Новый День», в конце ноября вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин заявил, что порядка 40% коньяка на российском рынке является фальсификатом. Ранее он поручил Росалкогольрегулированию (РАР) провести масштабную ревизию производителей и продавцов коньяка и шампанского. По данным службы, количество фальсификата на рынке коньяка составляет 60%. А винные газированные напитки, состоящие из спирта, воды, красителей и углекислого газа, в большом масштабе продаются под видом шампанского или игристых вин.

По данным РАР, за девять месяцев 2017 года выяснилось, что пятая часть спиртных напитков в России реализуется с нарушениями закона. Чаще всего суррогат продают под видом водки. Несмотря на жесткую систему учета производства и оборота алкоголя, а именно, введение ЕГАИС, нелегальное спиртное продолжает попадать на прилавки российских магазинов, писали «Известия». В текущем году РАР проверило 1,4 млн декалитров алкогольной продукции, 20% оказались нелегальными, что совпало с оценкой директора департамента по налоговой и таможенно-тарифной политике Минфина Алексея Сазанова, который предположил, что доля «серого» алкоголя на рынке составляет 20-30%.

Большая часть нелегального продукта продается под видом водки – 13%. Примечательно, что в прошлом году доля контрафактной водки составляла 40%. Впрочем, в Росалкогольрегулировании пояснили, что данные за 2016 и 2017 годы сравнивать некорректно, ведь показатели контрольных мероприятий зависят от многих факторов. В этом году доля нелегального алкоголя снизилась за счет эффективной работы государственной системы учета производства и оборота алкоголя.

Тем не менее, суррогат продолжает попадать на прилавки, львиная доля нарушений приходится на небольшие торговые компании. Кроме того, что спиртное ненадлежащего качества несет угрозу здоровью потребителей, от теневого сектора рынка страдает и государственный бюджет, который недополучает налоги.

Москва, Иван Гридин

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