В России цены на классическую и «слабую» водку уравняли

Начиная с сегодняшнего дня, 20 августа, минимальная розничная цена (МРЦ) на водку, которая составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, с сегодняшнего дня распространяется и на «слабую» водку крепостью от 37% до 39% включительно.

Документ Минфина, содержащий новые нормы был опубликован на официальном портале правовой информации 6 июля. Из Федерального закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя следует, что водка – спиртной напиток на основе этилового спирта, который произвели из пищевого сырья и воды, причем содержание этанола в нем – от 38% до 56% объема готовой продукции.

В предыдущей версии документа МРЦ на водку устанавливалась для продукции с содержанием этанола от 38% до 56%. При этом самая популярная разновидность водки на российских прилавках – это классический сорокаградусный напиток, МРЦ на него – 205 рублей за полулитровую бутылку, и этот уровень не изменяется.

В пояснительной записке к проекту приказа министерство отмечало, что унификация МРЦ на водку крепостью от 37% до 40% включительно позволит исключить возможность производителям водки крепостью 38% не применять при обороте продукта минимальную цену.

По словам руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, унификация МРЦ носит превентивный характер, передает РИА «Новости». Он напомнил, что недавно в России был запрещен порошковый алкоголь, однако такой продукт на рынке отсутствует, и то же самое произошло и в случае с водкой.

По его словам, в России не приобретают водку, крепость которой находится на уровне ниже 40%, так как именно такое содержание спирта привычно потребителям. Именно по этой причине каких-либо изменений от унификации минимальной розничной цены для граждан не произойдет, сказал Дробиз.

Как писал «Новый День», эксперты видят несколько причин для унификации МРЦ на водку разной крепости. Во-первых, экспортеры хотят предлагать россиянам водку европейского или американского стандарта – 37,5%. «Но мы сейчас фактически не можем производить водку крепостью 37,5%, потому что нам этого не позволяет закон! Мы здесь просто, в конечном счете, проигрываем по цене в борьбе за экспорт. Для нас очень важны экспортные рынки, которые сейчас практически не развиваются», – пояснил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Во-вторых, менее крепкая водка выгоднее для производителя, так как спирта на нее уходит меньше. Кроме того, чуть менее крепкая водка, по мнению дегустаторов, несколько мягче и приятнее на вкус. На фоне споров между производителями и продавцами Минфин решил, что МРЦ должна быть единой, так как только такая мера позволит предотвратить возможные «эксперименты» с уплатой акциза.

Между тем, новый ГОСТ на водку Росстандарт подготовил еще в январе. Он предъявляет жесткие требования к производству классической водки. Новый свод правил позволит выпустить на рынок продукт исключительного качества. Ожидается, что стандарт поможет закрепить за Россией статус родины настоящей русской водки, какой ее знают во всем мире. Как писал «Новый День», обновленный ГОСТ может вступить в силу с 1 января 2019 года.

Согласно требованиям нового стандарта, эталонная водка должны быть прозрачной, бесцветной, без посторонних включений и осадка. На вкус напиток обязан быть мягким при крепости в 40%. В настоящее время в России действует госстандарт «Водка и водки особые», который допускает содержание спирта в водке от 37,5 до 56%. Жесткие требования предъявляются и к сырью. Так, пшеница или рожь, из которых изготавливается спирт, должны быть выращены без использования химикатов, а вода подойдет только смягченная, с определенными показателями щелочности, окисляемости, водородного показателя, концентрации железа и других элементов. А добываться такая вода должна исключительно из скважин.

ГОСТ также содержит положение о том, что «все стадии производства, включая бутилирование, осуществляют на территории Российской Федерации». По словам экспертов, это поможет закрепить за Россией статус родины водки. Игроки алкогольного рынка приветствуют появление нового ГОСТа, так как он гарантирует потребителю определенное качество продукции. В то же время новые требования не должны спровоцировать существенное удорожание напитка, иначе может увеличиться потребление нелегальной водки.

Стоит отметить, что в этом году в ГОСТ о производстве водки также хотят добавить правило о добавлении в напиток различных украшений – драгоценных монет, хлопьев золота и прочих. Эксперты считают, что подобные украшения привлекут потребителей, но на вкус водки не повлияют.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.18

Ушел из жизни художник Виталий Волович. / Тайный референдум, предвыборные интриги и храм не по канону – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Макаровский мост снова закрыли для транспорта. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»