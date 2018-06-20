Пересмотр минимальных цен может подстегнуть цены на коньяк, вино и водку

Министерство финансов РФ собирается в этом году пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, шампанское и водку. Не исключено, что впервые будет введен минимальный порог стоимости вина. Расчет будет производиться по единой формуле для всех видов спиртного. Эксперты считают, что минимальные цены пересмотрят в сторону увеличения.

Предварительные расчеты проводит Росалкогольрегулирование (РАР), пишут «Известия». Различную информацию, которая при этом используется, предоставляют производители алкогольных напитков. Действуют специалисты РАР по поручению поручение бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, который ранее курировал алкогольную отрасль.

Минимальная розничная цена на водку была установлена в прошлом году, как и на коньяк, на шампанское – годом раньше. Порог стоимости для вина и винных напитков не вводился, хотя не раз и обсуждался в правительстве. Минсельхоз даже называл ориентировочную МРЦ для вина – 180-190 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

Расчет минимальной стоимости производится на основе данных о себестоимости производства и наценок, которые формируются в рознице и опте. Теперь же РАР будет производить расчеты по новой методике, формула определения МРЦ будет единой для всех спиртных напитков. Основываться она будет на объективных параметрах, что позволит пересматривать МРЦ ежегодно.

По словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, не исключено, что введение новых параметров и более детализированный подход к расчету минимальной цены может обернуться увеличением стоимости алкоголя. Будет учитываться больше параметров – например, оплата банковских гарантий на покупку акцизных марок, что окажет влияние на конечную МРЦ, пояснил эксперт. МРЦ водки должна составлять 235 рублей за 0,5 л, коньяка – 450 рублей за 0,5 л, вина – 130 рублей за 0,75 л, винных напитков – 100 рублей за 0,75 л, предположил Дробиз.

В свою очередь Виктор Звагельский указал на то, что производители винодельческой продукции в основном используют импортные виноматериалы, которые по сравнению с прошлым годом подорожали почти на треть. По мнению Звагельского, МРЦ на водку следует увеличить на 20%, на коньяк и шампанское – на 8-10%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.18

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