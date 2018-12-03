Заводы просят поднять минимальную цену на коньяки на 30%

Российский Союз производителей коньяка, в который входят крупнейшие предприятия, предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на коньяк сразу на 30% – с текущих 371 рубля за бутылку 0,5 л до 493 рублей. Экономическое обоснование союз направил в Минфин и аппарат главы правительства Дмитрия Медведева, пишет РБК со ссылкой копии документов.

Расчеты были произведены в преддверии предстоящего пересмотра минимальных цен для крепкого алкоголя (крепостью выше 28%), которое инициировал Минфин. В начале октября ведомство представило проект своего расчета по повышению МРЦ, которая по оценкам чиновников должна составить 388 рублей.

Производители категорически не согласны с предлагаемой величиной, считая, что она должна быть значительно выше. По их версии, «российский коньяк – это премиальный статусный алкогольный напиток», «его социальная значимость заключается не в массовости повседневного потребления, а в возможности его приобретения по особым праздничным случаям». Поэтому, по мнению союза, он должен быть продуктом высокого качества и, следовательно, не может быть дешевым.

«Нормальный коньяк», с учетом всех наценок по цепочке от производителя до потребителя, меньше 500-550 рублей стоить не может, объяснил гендиректор компании «Русские традиции» Александр Квак. Дистрибьюторы накручивают приблизительно 30% к отпускной цене завода и столько же коньяк прибавляет, оказавшись в розничной сети. Таким образом, бутылка коньяка, который продается в рознице по установленной сейчас минимальной цене 371 рубль за 0,5 л, «уходит» с завода по цене 219 рублей. Учитывая стоимость акциза (порядка 120 руб. за 0,5 л) и упаковки, из чего производится такой коньяк, непонятно, указывает Квак: производители либо используют не коньячный дистиллят, либо не платят налоги. Хорошие коньяки от крупных и известных производителей в эту цену не попадают: их стоимость составляет как минимум 700 рублей, добавил он.

О необходимости значительного повышения цен на коньяк еще в начале года говорили в Минсельхозе. Однако в Минфине с данной позицией не согласны, так как резкое увеличение минимальных цен может привести к росту потребления суррогатного алкоголя.

Как писал «Новый День», минувшей весной специалисты Роскачества проверили 47 торговых марок коньяков и только пять из них соответствовали высоким требованиям. В некоторых видах коньяка нашли ароматизаторы, которых там не должно быть по стандарту. В 15 образцах обнаружен спирт не виноградного происхождения, таким образом, их нельзя называть коньяками. При этом законодательство не позволяет называть их фальсификатом и не препятствует их продаже на российском рынке.

Производители в погоне за прибылью меняют технологию производства, чтобы сэкономить. В результате в магазины попадает огромное количество подделок, которые, по сути, коньяком называть нельзя. Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин предположил, что порядка 40% коньяка на российском рынке является фальсификатом. Он поручил Росалкогольрегулированию (РАР) провести масштабную ревизию производителей и продавцов коньяка и шампанского.

Результаты проверки Роскачества подтвердили слова вице-премьера. Из 47 проверенных образцов в пяти были найдены запрещенные межгосударственным и национальным стандартами синтетические ароматизаторы. Об этом уведомили надзорные органы. Часть несоответствующих спиртных напитков уже изъяты из оборота. Примечательно, что такие коньяки распространены в наиболее доступной ценовой категории – от 371 до 511 рублей.

На вкус сомелье из России, Франции и Армении понравилось около четверти образцов. Однако самую высокую оценку получили всего пять коньяков – четыре французских и один российский.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.12.18

В Белоруссии в базу тунеядцев занесли около полумиллиона человек. / «Это известное на весь Ямал ОПГ»: пострадавший в перестрелке в Надыме раскрыл обстоятельства ЧП. / Изобретателя бифидока объявили в розыск за невыплату зарплаты работникам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»