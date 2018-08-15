Россияне выбирают покрепче: продажи виски и коньяка взлетели

В первом квартале 2018 года в России зафиксировано резкое увеличение продаж виски, бренди, кальвадоса и другого крепкого алкоголя.

Согласно данным Минфина, рост составил 22% – реализация этих видов спиртных напитков достигла почти 1,6 млн декалитров. Большая часть проданного алкоголя была импортирована в Россию. Примечательно, что отечественное производство виски и другого крепкого алкоголя, за исключением водки (-6,2%) и коньяка (-14,4%), выросло на 66,9% – до 213,4 тыс декалитров. По мнению экспертов, такая статистика может свидетельствовать о том, что потребление спиртных напитков в стране увеличивается. Рост импортных поставок крепкого алкоголя говорить о скачке потребления именно со стороны мужчин, указывают они.

Продажа коньяка при этом возросла на 11,4%, до 2,7 млн декалитров, вина – на 4%, до 11,8 млн декалитров. Реализация водки осталась на уровне аналогичного периода прошлого года – 17,4 млн декалитров, а реализация пива снизилась на 2%, до 141,5 млн декалитров, сообщают «Известия» со ссылкой на документы Министерства финансов России.

По данным системы ЕГАИС, в первом квартале текущего года общий объем розничной продажи алкоголя, без учета пива, составил 50,6 млн декалитров, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.18

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