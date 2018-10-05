Крепкий алкоголь снова подорожает: минфин РФ настаивает на повышении минимальных цен

Министерство финансов РФ приготовило очередной «подарок», в результате которого в 2019 году вырастет минимальная розничная цена на крепкий алкоголь. Согласно проекту документа, который разработало ведомство первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, коньяк подорожает с 371 рубля до 388 рублей за пол-литра, бренди – с 293 рублей до 307, а водку – с 205 рублей до 215.

Необходимость повышения цен, не ниже которых осуществляются закупка, за исключением импорта, поставки, за исключением экспорта, и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, минфин РФ объяснил ростом инфляции, следует из официального обоснования документа, который цитирует «Прайм».

В минфине также подчеркивают, что цены актуализируются в целях борьбы с алкогольным суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией на рынке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Экономика. Другие новости 05.10.18

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