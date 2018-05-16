В коньяке винограда не обнаружено: высоким требованиям соответствуют лишь 10% марок

Специалисты Роскачества проверили 47 торговых марок коньяков. Из них только пять соответствуют высоким требованиям. В некоторых видах коньяка нашли ароматизаторы, которых там не должно быть по стандарту. В 15 образцах обнаружен спирт не виноградного происхождения, таким образом, их нельзя называть коньяками. При этом законодательство не позволяет называть их фальсификатом и не препятствует их продаже на российском рынке.

По ГОСТу, коньяк – винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40 %, изготовленная из коньячных дистиллятов, полученных перегонкой виноматериала, произведенного для выработки коньяка из винограда вида Vitis vinifera, и выдержанных в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.

Производители в погоне за прибылью меняют технологию производства, чтобы сэкономить. В результате в магазины попадает огромное количество подделок, которые, по сути, коньяком называть нельзя.

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин предположил, что порядка 40% коньяка на российском рынке является фальсификатом. Он поручил Росалкогольрегулированию (РАР) провести масштабную ревизию производителей и продавцов коньяка и шампанского.

Результаты проверки Роскачества подтвердили слова вице-премьера. Из 47 проверенных образцов в пяти были найдены запрещенные межгосударственным и национальным стандартами синтетические ароматизаторы. Об этом уведомили надзорные органы. Часть несоответствующих спиртных напитков уже изъяты из оборота. Примечательно, что такие коньяки распространены в наиболее доступной ценовой категории – от 371 до 511 рублей.

Специалисты применили изотопную методику и обнаружили, что 15 образцов содержат спирт не виноградного происхождения – пшеничный или картофельный (он значительно дешевле). Подобная практика противоречит требованиям нормативных документов и поднормативных актов (в частности, N 171-ФЗ и ГОСТ 31732-2014).

В то же время назвать эти коньяки фальсификатом нельзя, так как «методика измерения отношений изотопов с целью определения природы этилового спирта относительно новая и еще не внесена в межгосударственный и национальный стандарты как метод оценки фальсификации», указали в Роскачестве.

Впрочем, есть и хорошие новости. Показатели опасных для здоровья веществ – метилового спирта, мышьяка, свинца, кадмия и ртути – не были превышены ни в одном из образцов коньяка.

На вкус сомелье из России, Франции и Армении понравилось около четверти образцов. Однако самую высокую оценку получили всего пять коньяков – четыре французских и один российский.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.18

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