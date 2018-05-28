Минздрав потребовал повысить акцизы на алкоголь и табак

Минздрав выступил с предложением ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% ежегодно до 2020 года. В Минфине выступили против изменений, поэтому ведомства составили таблицу разногласий. Это следует из протокола совещания министерств, который был направлен в Минздрав 24 апреля за подписью замглавы Минфина Ильи Трунина.

Как пишут «Известия», конфликт Минздрава и Минфина относительно индексации акцизов на алкоголь и сигареты будет решен на базе правительства до конца года. По словам члена экспертного совета при правительстве РФ Дарьи Халтуриной, повышение налоговых ставок на табак и алкоголь позволит сократить доступность этой продукции, предотвратить вовлечение несовершеннолетних в их потребление. Индексация также даст экономический эффект, который выразится в сокращении нагрузки на учреждения здравоохранения, службы социальной защиты.

«В конце концов, мы живем в абсурдной ситуации, когда денег на здравоохранение, на хорошие лекарства не хватает, а акцизы на сигареты и водку низки плюс продолжают обесцениваться», – подчеркнула эксперт. Сейчас ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля за 1 л спирта, она заморожена до 2020 года, после она должна увеличиться на 4%, до 544 рублей. Акциз на 1 тыс. сигарет сейчас – не менее 2123 рублей. К 2021 году его поднимут трижды – почти на 26%, до 2671 рубля.

В текущем году минимальная розничная цена (МРЦ) на водку и другую крепкую продукцию составляет 209 рублей за пол-литровую бутылку. В ней на акциз приходится 104,6 рубля, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Если индексация произойдет в 2019 и 2020 годах на 20%, то сумма акциза в бутылке увеличится на 21 рубль. То есть МРЦ на водку может увеличиться за счет акциза как минимум на 10%.

Дробиз считает, что для потребителей, которые покупают легальную алкогольную продукцию, подорожание будет незначительным. Изменения не станут причиной снижения потребления алкоголя, уверен он. «Бутылка со спиртным – промежуточная субстанция, люди платят за тот объем напитка, который им приносит удовольствие. Снижать количество выпитого и отказываться от приятных ощущений из-за таких сумм никто не будет», – отметил он.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова считает, что дальнейшее повышение табачных налогов создаст дополнительные стимулы для развития теневого рынка. По ее словам, Россия поднимала акцизы на табак на 20-40% ежегодно с 2010 по 2017 год. Стоимость пачки сигарет за это время выросла в пять раз – с 18 до 90 рублей. Это привело к тому, что потребители, чьи доходы отстают от роста цен, переключились на контрабандную и контрафактную продукцию. Как итог – доля нелегальных сигарет увеличилась почти вдвое за последние два года и достигла 7,7%.

По оценкам «БАТ Россия», при ежегодной индексации акцизов на 20% к 2021 году самые дешевые легальные сигареты на российском рынке подорожают с нынешних 70 до 110 рублей за пачку.

Москва, Иван Гридин

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