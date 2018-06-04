Власти обрадовали россиян: водка сверх плана не подорожает

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти не собираются дополнительно повышать акцизы на крепкий алкоголь. Такое заявление чиновник сделал в кулуарах Госдумы.

Силуанов заверил, что финансовые власти РФ будут руководствоваться уже определенной в «этой части акцизной политики». «Дополнительное повышение акцизов не планируется», – заявил он (цитата по RNS). «Пока», – добавил он.

Как сообщал «Новый День», ранее Минздрав России выступил с предложением ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% соответственно ежегодно до 2020 года с целью сократить доступность этой продукции, а также предотвратить вовлечение подростков в их потребление.

Между тем, по данным СМИ, в Минфине выступили против изменений, поэтому оба ведомства составили таблицу разногласий. Ожидается, что конфликт Минздрава и Минфина относительно индексации акцизов на алкоголь и сигареты будет решен на правительственном уровне до конца года.

Напомним, в 2018 году минимальная розничная цена (МРЦ) на водку и другую крепкую продукцию составляет 209 рублей за пол-литровую бутылку. В ней на акциз приходится 104,6 рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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