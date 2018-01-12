Минсельхоз открестился от желания повысить цены на коньяк

Министерство сельского хозяйства России заявило, что не выступало с предложением увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на коньяк и не планирует инициировать такие поправки в дальнейшем, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минсельхоз России не выступал с предложениями повысить минимальную розничную цену на коньяк и не планирует инициировать такие поправки в дальнейшем. Эти вопросы не входят в полномочия ведомства», – приводит RNS слова представителя ведомства.

Ранее в федеральных СМИ появились сообщения со ссылкой на главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева, что Минсельхоз в 2018 году предложит Минфину установить новую минимальную розничную цену (МРЦ) для коньяка, которая должна составить 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л.

Сейчас минимальная розничная цена для этого спиртного напитка составляет 371 рубль.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.01.18

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