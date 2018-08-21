Молоко не прошло проверку на качество – обнаружены антибиотики

«Роскачество» продолжает масштабные проверки молочной продукции. В этот раз на анализ взяли молоко, которое продают в Северо-Западном федеральном округе. В одном из образцов обнаружили превышение норм антибиотиков.

Проверке подверглись 12 брендов молока жирностью 3,2% и выше. Продукцию тестировали по 26 параметрам качества и безопасности. Специалисты оценили свежесть, наличие опасных микроорганизмов, содержание антибиотиков, растительных жиров и сухого молока.

В целом результаты эксперты считают положительными, только в молоке одной марки, АО «Вологодский молочный АПК», обнаружили превышение нормы антибиотика (левомицетина). В других пробах нашли стрептомицин в количестве, допустимом стандартами. Бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов и токсичных элементов обнаружено не было.

Самое дорогое молоко торговой марки «Молочная культура» (цена 203 рублей за литр) получило 4,7 балла. При этом самое дешевое из исследованных образцов молоко, произведенное ОАО «Северодвинск-Молоко» (57,3 рублей за литр, Архангельская область) и АО «Славмо» (58,35 рублей за литр, Карелия) набрало максимальные 5 баллов.

В «Роскачестве» отметили, что продолжают проверки молочных продуктов в других регионах. Результаты этих исследований будут опубликованы позднее.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.18

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