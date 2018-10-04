Нитраты, тяжелые металлы и гниль: Роскачество проверило картошку

Специалисты Роскачества проверили картофель, реализуемый в магазинах и на рынках. Оказалось, что в любимом овоще россиян присутствуют нитраты, канцерогены и различные болезнетворные бактерии. При этом результаты исследования опровергли миф, что ранняя картошка полезнее для человека.

Для анализа Роскачество закупило картофель этого сезона и прошлого (2017-го), выращенный как в России, так и за рубежом. Корнеплоды исследовали по 181 показателю безопасности и качества, из которых 26 регламентируются законодательством.

По уровню содержания пестицидов с проверкой справились все клубни. Чего не скажешь о нитратах. В большинстве овощей их количество не превышало установленные нормы (не более 250 мг/кг). Однако были и исключения, в частности, египетская ранняя картошка из сетевого магазина и ранняя российская картошка, купленная на рынке, показали повышенную концентрацию нитратов в кожуре.

Специалисты отметили, что чем дольше хранится картофель, тем меньше в нем становится нитратов. Уменьшить их содержание можно, соскоблив кожуру, а затем отварив клубни. «Если вы с опасением относитесь к нитратам, то перед варкой или жаркой картофеля оставьте очищенные клубни на 30 минут в воде и дважды ее поменяйте. Конечно, это приведет к потере крахмала, но и нитраты значительно снизятся», – добавили эксперты.

Уровень радионуклидов оказался в норме во всех образцах. В то же время эксперты выявили превышение по кадмию, который содержался в раннем пакистанском картофеле из сетевого магазина и рыночной ранней российской картошке. По словам специалистов, кадмий самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме. Разовое употребление такой картошки не навредит здоровью, но если есть ее каждый день, то последствия будут плачевными.

Кроме того, практически все исследуемые клубни были поражены болезнями, в том числе, фитофторозом, паршой обыкновенной и серебристой, ризоктониозом, фомозом, мокрой и сухой гниль. Эксперты подчеркнули, что для здоровья человека эти болезни не опасны, но при выборе картофеля в магазине подозрительные клубни лучше оставить на прилавке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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