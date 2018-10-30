В Губкинском детсад оштрафовали за то, что дети мало спали и находились в старом здании

Санитарные врачи нашли нарушения в детском саду Губкинского. У воспитанников был неправильный режим дня, кроме того здание требовало ремонта. Детсад «Сказка» оштрафовали на 30 тыс. рублей.

«Санитарно-техническое состояние стен и пола в помещениях неудовлетворительное, требуется ремонт, для детей 5-7 лет сокращена продолжительность дневного сна. При этом максимально допустимый объём образовательной нагрузки в старших группах превышает нормируемые 45 минут», – говорится в сообщении управления роспотребнадзора Ямала.

Вместе с этим в садике нарушали правила обработки инвентаря на пищеблоке и приготовления и хранения овощей.

Ранее на Ямале власти обещали проверить детское питание в тех школах и садиках, где ранее нашли суррогатную продукцию. В пресс-службе окружной администрации в ответ на запрос агентства «Новый День» сообщали, что результаты появятся к 1 ноября 2018 года.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 30.10.18

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