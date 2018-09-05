Глава Ямала заплатил за исследование своего имиджа в соцсетях

Власти Ямала наняли специальную контору, которая изучит мнение пользователей соцсетей о врио губернатора Дмитрии Артюхове. Аукцион размещён 24 августа 2018 года на официальном портале госзакупок госучреждением, сообщает агентство «Новый День». Стоимость работ по изучению общественного мнения – почти 240 тыс. рублей. Результаты нужно передать в департамент внутренней политики автономного округа.

Согласно аукционной документации, исполнитель должен проанализировать блоги и соцсети и подготовить аналитичку. Тема: «Восприятие деятельности временно исполняющего обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа пользователями социальных сетей». Исполнителям нужно будет определить общую тональность публикаций о г-не Артюхове, назвать основные темы позитивных и негативных высказываний пользователей, понять, в обсуждении каких тем чаще всего упоминают фамилию врио главы ЯНАО. Кроме этого, заказчик хочет понять, жители каких городов чаще всего упоминают Артюхова, а также наиболее активные источники обсуждения.

Отчёт подготовит компания «Диджитал Гуру». Заказчиком выступает «Северное издательство» (в него входят несколько изданий, в том числе газета «Красный Север»).

Дмитрий Артюхов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО 29 мая 2018 года. А мониторинг соцсетей нужно провести с 18 мая 2018 года – с того дня, как экс-губернатор Дмитрий Кобылкин занял пост главы Минприроды и в регионе заговорили о его сменщиках.

Получить комментарии пресс-службы губернатора относительно исследования агентству «Новый День» пока не удалось. Пресс-секретарь главы округа Илья Дерюшев сообщил, что не владеет информацией.

Ранее Дмитрий Артюхов объявил тотальный выход чиновников в соцсети. Сам он завёл страницу в инстаграм 16 июля 2018 года, презентовав её как новый канал коммуникации с населением. Вслед за главой администрация Ямала заявила, что все департаменты и главы муниципалитетов также выйдут в соцсети для большей «открытости» власти. Очевидно, теперь департамент внутренней политики округа хочет подвести итоги этой активности.

Между тем вице-губернатор Ямала, куратор внутренней политики, Ирина Соколова ещё в 2016 году говорила, что власти проводят мониторинг соцсетей ежедневно. Правда, тогда речь не шла о специально нанятых аналитических конторах.

Отметим, губернатор ЯНАО будет назначен 9 сентября 2018 года по итогам голосования депутатов заксобрания ЯНАО.

Салехард, служба информации

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