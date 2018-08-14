«Мы выходим в соцсети»: чиновники Ямала обещают комментировать посты населения

Замгубернатора Ямала Наталья Фиголь анонсировала создание аккаунтов окружных департаментов в соцсетях. По словам члена правительства, в Сети чиновники будут реагировать на обсуждение населением проблем и вопросов.

«Для более эффективного контакта с населением мы выходим в социальные сети. Принято решение о создании официальных аккаунтов окружными органами власти. Мы рассчитываем, что оперативное реагирование на фиксируемые в интернете обращения будет способствовать более тесному взаимодействию и более конструктивному диалогу власти и населения», – сказала г-жа Фиголь, которую цитирует пресс-служба правительства Ямала.

Отметим, в Сети есть страница департамента финансов Ямала, но ещё ни разу администраторы этой страницы не были замечены в ведении беседы или комментариях. Там только постят ту же самую информацию, что и на официальном сайте.

Ранее страницу в Инстаграм врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова завели его пиарщики. Главу округа засыпали неудобными вопросами.

Вице-губернатор Ямала Ирина Соколова сообщала, что правительство мониторит соцсети каждый день и призывала чиновников обращать внимание на сообщества в интернете.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.08.18

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