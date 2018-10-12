Власти Ямала заплатят 1,5 млн рублей, чтобы узнать мнение жителей об их работе

Власти Ямала заказывают очередное исследование общественного мнения: чиновники оплатят социологический опрос на 1,5 млн рублей. Вероятно, объявленная новым губернатором Дмитрием Артюховым «прямая связь» с жителями через соцсети пока не дала нужной информации.

Аукцион на проведение социологического исследования размещён на официальном сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День». Заказчиком выступает ГУ «Северное издательство». Исполнителем станет ВЦИОМ. Опрос проведут быстро – до 31 октября 2018 года. Задание аукциона очень неконкретное, тема названа так: «Мониторинг социально-политической ситуации в ЯНАО».

Результаты чиновники представляют себе так: «результаты позволят получить срез общественного мнения жителей о социально-экономической и общественно-политической ситуации, о принимаемых решениях на государственном и региональном уровнях, применять данную информацию для принятия управленческих решений руководства округа».

В целом во всех муниципалитетах округа опросят 3 140 респондентов.

Напомним, Дмитрий Артюхов сразу после назначения на пост губернатора объявил тотальный выход в Сеть всех чиновников – как окружных, так и муниципальных. В итоге почти у всех департаментов и глав появились свои страницы в Инстаграм, «Вконтакте» и других сетях. Это должно было привести к прямому контакту с населением.

Более того, администрация Ямала заказывала отдельный мониторинг высказываний ямальцев в соцсетях о губернаторе. Вместе с этим, департамент экономики ЯНАО ежегодно готовит большой доклад о социально-экономическом развитии округа, где есть параметры удовлетворённости властью. А департамент внутренней политики, как признавалась ранее вице-губернатор Ирина Соколова, в ежедневном режиме мониторит соцсети.

Салехард, служба информации

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