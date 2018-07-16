Новый глава Ямала хочет повторить успех Кадырова

Временно исполняющий обязанности главы Ямала Дмитрий Артюхов завёл страницу в соцсети инстаграм. Об этом официально сообщила его пресс-служба.

«Врио губернатора ЯНАО бывает во многих местах, встречается с разными людьми, участвует в значимых событиях региона, страны, мира. Инстаграм даёт весь комплекс возможностей для активной коммуникации с аудиторией: общение, публикация фото, видео и коротких текстовых заметок, – заявили в пресс-службе – В других соцсетях страниц у главы пока нет, решено сосредоточиться на инстаграме». Отвечать на вопросы ямальцев в инстаграме также планируется.

На странице главы Ямала в соцсети уже появились две первые публикации. О том, как Дмитрий Артюхов принимает участие в забеге, и как провёл встречу с участниками экспедиции на остров Вилькицкого.

Напомним, успешными блогерами среди политиков считаются мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и глава Чечни Рамзан Кадыров. Инстаграм есть у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, но он фактически повторяет работу его пресс-службы.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.07.18

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