Врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова затроллили в Инстраграм

Новая страница в Инстаграм врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова вызвала отклик у населения. Жители активно оставляют комментарии под постами губернатора, правда, большинство из них критические и саркастические. В администрации округа обещают, что ни один проблемный вопрос ямальцев в соцсети не останется без внимания.

19 июля 2018 год Дмитрий Артюхов сообщил, что первые партии сжиженного газа доставлены с завода «Ямал СПГ» в Китай. «Знаковое событие для ПАО #НОВАТЭК, Ямала и всей страны. Танкеры ледового класса «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» самостоятельно, без ледокольной проводки доставили в порт Цзянсу-Жудун первые партии сжиженного природного газа с #Ямал_СПГ. В Китае газовозы встретили министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления ПАО #НОВАТЭК Леонид Михельсон», – рассказывает автор поста.

Комментарии подписчиков касаются вовсе не темы публикации, а бытовых условий жизни на Ямале. «Интересно, на сколько дней хватило бы одного танкера газа, если понадобилось бы отопить квартиры жителей города Муравленко?», – пишет первый пользователь.

«Этот прорывной проект привел к дноуглубительным работам в Обской губе, из-за которых в Сеяхе из-под крана пошла соленая вода. А так, конечно, поздравляю!», – сетует ещё один подписчик.

«Газ в Китай, а дорогу одну единственную так и не могут сделать!!!! С отпуска 300 км по плитам возвращаемся...», – рассуждает читатель Инстаграм.

«Дорога, которая идёт на это месторождение, в ужасном состоянии, колеса вылетают. Причём по этой дороге едут грузовики и на другое месторождение – Новозаполярное. Обратите внимание на эту дорогу от Коротчаево до Тазовского, она одна единственная. Когда приезжают чиновники, их доставляют вертолетом. Вы попробуйте на машине проехать», – вторит ему следующий комментатор.

«С ЯМАЛа !!!! газ пошёл в КИТАЙ. А в Тазовском вода с крана ЧИСТАЯ пойти НЕ может», – иронизирует очередной подписчик.

«Дороги сделайте, пожалуйста! По плитам едем в 21 веке! Газ добываем, а дорог нет! Ужас!», – просят ямальцы.

«Действительно, дорога в плачевном состоянии, аварии часто случаются ((( люди гибнут.....а за китайцев мы рады, конечно... хорошо им. В Коротчаево нет газа, увы», – расстраивается пользователь.

Прежние посты также стали площадкой для жарких дискуссий.

«Ещё недавно в прессе появлялась информация о «золотом» наполнении имуществом школ под ключ. Где цены строительных компаний, участвующих в госзакупках были космическими. Кому это надо было?»,– спрашивает под сообщением о сотрудничестве с компанией «Газпром» один из подписчиков.

«Приезжие и сразу льготники и всё им на блюдечке, а местные (льготники и не только) без яслей и без всего!!», – жалуется дна из родительниц.

«Браконьерство?! Вы это серьёзно?! До 2005 года проблем с уловом рыбы не было!! Я так понимаю щекотливую проблему газопровода вы боитесь затрагивать по понятным причинам...», – вступают в дискуссии подписчики с теми, кто пытается защитить политику, проводимую властями Ямала в комментариях к публикациям.

В пресс-службе губернатора прокомментировали эти дискуссии. «Есть реакция людей, мы считатем, что это хорошо. Значит, аккаунт создавался правильно, он в этом случае становится лакмусовой бумажкой настроений ямальцев. Мы рассматриваем его как новый канала связи снаселением. Все конструктивные вопросы будут приняты в работу. Рассчитываем, что к ней подюключатся и главы муниципалитетов, в чьём ведении находятся некоторые вопросы, которые задают подписчики», – сообщили в пресс-службе.

Салехард, служба информации

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