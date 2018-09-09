Мэр Нового Уренгоя снова похвастался своей физической формой (ФОТО)

В аккаунте мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза 8 сентября опубликовано фото чиновника на велосипеде. Подпись под снимком содержит только вопрос к горожанам, любят ли они кататься на двухколёсном транспорте. Иван Костогриз запечатлён на велосипеде в деловом костюме. Под фото есть хэштег #зож. Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе мэрии, снимок сделан в день приёмки работ по благоустройству территории «Виадук» в газовой столице.

«Ко дню города в Новом Уренгое открывается площадка для занятия различными видами спорта. Ранее на этом месте был пустырь. За то, чтобы его преобразить, проголосовали жители на портале «Живём на Севере». Общественная комиссия оценивала качество выполненных работ. Также состоялся велопробег, участники которого и предложили Ивану Костогризу свой транспорт», – пояснила пресс-секретарь Анна Вершинина.

В комментариях к фото пользователи соцсети Инстаграм предложили мэру задуматься о том, что в городе отсутствует велосипедная инфраструктура и крайне сложно добраться из одной части в другую. Как пояснили в пресс-службе, эта тема, судя по опросам, не является приоритетной для горожан. Ранее опрос по велодорожкам проводили на портале «Живём на севере», но комментариев поступило очень мало. Тем не менее, в городе постепенно преображается пространство и появляются велопарковки. «Если жители будут активно интересоваться этой темой и предлагать организовать велодорожки, городские власти займутся этим вопросом», – пояснили в пресс-службе.

Ранее глава Нового Уренгоя уже публиковал на своей странице фото с двухколёсным транспортом. Это был мотоцикл.

Свои страницы в соцсетях муниципальные чиновники вынуждены были завести по настоянию нового главы Ямала, врио губернатора Дмитрия Артюхова, который объявил о тотальном выходе в Сети.

Новый Уренгой, служба информации

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