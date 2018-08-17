Мэр Нового Уренгоя вышел к людям в косухе и открыто признался в пристрастиях

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз рассказал о своей любви к мотоциклам и поделился фотографиями с мотослёта. Такой транспорт есть в собственности мэра – он, судя по декларации, ездит на HARLEY. Фото собрания с единомышленниками мэр опубликовал в своём аккаунте в инстаграм 17 августа 2018 года.

«Сегодня очередной мотослёт. Мотоциклисты пользуются каждым моментом, сезон почти заканчивается. Любовь к мотоциклам у меня ещё с молодости. Люблю прокатиться с ветерком, когда есть такая возможность», – написано в соцсети главы города. По версии Ивана Костогриза, владельцы мотоциклов становятся более дисциплинированными. «Практически не слышал жалоб на рёв моторов по ночам. Да и по городу ездят достаточно аккуратно. Растет культура поведения на дорогах, взрослеют сами мотоциклисты», – говорится в аккаунте мэра.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 17.08.18

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